Giảm mạnh 140 triệu đồng, giá xe Suzuki Jimny tạo "đáy" mới

Theo tìm hiểu, nhiều đại lý hiện đang chào bán Suzuki Jimny với mức giảm trực tiếp khoảng 140 triệu đồng, kéo giá xe từ 789 triệu đồng xuống còn khoảng 649 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Suzuki Việt Nam cũng đang hỗ trợ lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng 3,5 năm, tổng giá trị khoảng 95 triệu đồng, áp dụng cho các xe Jimny sản xuất năm 2024.

Đây là giai đoạn giảm giá sâu nhất của Suzuki Jimny kể từ khi mở bán. Thời điểm mới ra mắt, mẫu xe này từng tạo “cơn sốt” nhẹ với tình trạng bán chênh giá. Tuy nhiên, sức hút nhanh chóng hạ nhiệt do đây là dòng xe mang tính “chơi”, kén khách và không phù hợp nhu cầu gia đình phổ thông, đặc biệt với cấu hình 3 cửa và không gian hạn chế.

Suzuki Jimny được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sử dụng khung gầm rời body-on-frame, hệ dẫn động 4WD và vi sai hạn chế trượt, đúng chất một mẫu SUV địa hình thuần túy. Xe trang bị động cơ 1.5L cho công suất 101 mã lực, mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp, thiên về khả năng vượt địa hình hơn là hiệu suất trên đường phố.

Khoang nội thất của Suzuki Jimny được thiết kế tối giản, ưu tiên độ bền với ghế nỉ và nhiều chi tiết cơ học. Trang bị tiện nghi chỉ dừng ở mức cơ bản với màn hình giải trí 9 inch và điều hòa tự động, không có nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như các mẫu SUV đô thị cùng tầm giá.

Dù đang được giảm giá mạnh, Suzuki Jimny vẫn đối mặt với bài toán thanh khoản và tồn kho, khi phần lớn xe còn lại là VIN 2024. Một số đại lý thậm chí phải kết hợp độ sẵn phụ kiện để kích cầu. Trong khi đó, mức giá sau ưu đãi vẫn khiến mẫu xe này khó tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông, duy trì vị thế một mẫu SUV “chơi” dành cho số ít người dùng yêu thích off-road và phong cách cá nhân hóa.

