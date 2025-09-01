Lexus NX 2026 trình làng, thêm tùy chọn tiết kiệm xăng

Hãng xe Lexus vừa chính thức giới thiệu phiên bản NX 2026 tại thị trường Mỹ. Bản NX 250 tiêu chuẩn đã bị khai tử, dẫn tới việc giá khởi điểm tăng lên. Tuy nhiên, khách hàng có thêm một lựa chọn hybrid sạc điện giá rẻ hơn.

Cụ thể, NX 350h FWD sẽ là phiên bản rẻ nhất với giá từ 45.470 USD (~1,19 tỷ đồng). Đây cũng là một điểm thay đổi quan trọng khi bản 350h trước đây mặc định có dẫn động bốn bánh, nay đã có thêm tùy chọn cầu trước.

Cấu hình này sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 240 mã lực. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h mất 8,2 giây, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu đạt 40 mpg (khoảng 5,9L/100 km), tiết kiệm hơn đáng kể so với bản AWD. Với mức chênh lệch 1.550 USD, NX 350h FWD hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng coi trọng tính kinh tế. Ngoài ra, dòng hybrid còn được bổ sung thêm gói F Sport Handling cùng màu sơn mới Infrared, tăng thêm sự cá tính.

Lexus NX 350 trở thành phiên bản rẻ thứ 2 với giá 46.120 USD đã bao gồm phí vận chuyển. Xe trang bị động cơ 2.4L tăng áp 4 xy-lanh, công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Với cấu hình này, NX 350 có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 6,6 giây, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 9,8L/100 km.

Một trong những bổ sung đáng chú ý nhất là phiên bản Premium tiêu chuẩn mới cho mẫu NX 450h+. Phiên bản này có giá 59.105 USD (~1,55 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ, rẻ hơn 3.930 USD (~103 triệu đồng) so với phiên bản Luxury hiện tại.

Dù giá bán rẻ hơn, NX 450h+ Premium vẫn được trang bị khá đầy đủ với ghế trước có sưởi và thông gió, vô lăng bọc da có sưởi và chỉnh điện. Bên cạnh đó là gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh 10 loa và màn hình thông tin - giải trí kích cỡ 14 inch.

Đặc biệt, tất cả các mẫu crossover NX 450h+ mới hiện đều được trang bị 2 cáp sạc, cho phép người dùng kết nối cả sạc cấp độ 1 và cấp độ 2.

Với những thay đổi kể trên, Lexus NX 2026 cho thấy định hướng rõ ràng của hãng: đẩy giá khởi điểm lên cao hơn để nâng vị thế thương hiệu, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn ở các phiên bản hybrid và plug-in hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Tại thị trường Mỹ, Lexus đã bán được 38.253 chiếc NX trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, 15.450 chiếc thuộc phiên bản hybrid và 4.230 chiếc là plug-in hybrid. Những con số này cho thấy tỷ lệ người dùng chọn mua các biến thể điện hóa ngày càng tăng, phù hợp với chiến lược của Lexus trong việc mở rộng danh mục xe hybrid và PHEV.

Tại thị trường Việt Nam, dòng Lexus NX hiện có hai phiên bản: NX 350h sử dụng động cơ hybrid (3,42 tỷ đồng) và NX 350 F Sport (~3,03 tỷ đồng); trên website của nhà phân phối chính hãng không còn bản NX 250 và NX 450h.