Lexus giới thiệu xe MPV phiên bản cao cấp LM500h tại Việt Nam, giá bán hơn 8 tỷ đồng

Lexus LM 500h hoàn toàn mới được phân phối 2 phiên bản tại Việt Nam với 4 lựa chọn màu ngoại thất: Đen - Graphite Black Glass Flake, Trắng - Sonic Quartz, Bạc - Sonic Titanium (màu mới), Đỏ - Sonic Agate (màu mới) cùng 2 lựa chọn màu nội thất: Trắng - Solis White with Cooper và Đen - Black with Dark Grey Accents.

Lexus LM thế hệ đầu tiên được ra mắt vào năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu về dòng xe MPV tại châu Á, và đã nhận được sự yêu thích và ủng hộ của đông đảo khách hàng. Trong những năm vừa qua, nhu cầu và kỳ vọng của thị trường hạng sang toàn cầu ngày càng trở nên đa dạng hơn.

Nhằm đáp ứng xu hướng này, Lexus LM đã được cải tiến toàn diện, tiếp tục khẳng định vị thế và sứ mệnh của một "Khoang hạng nhất di động". Lexus LM hoàn toàn mới sẽ được ra mắt tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Ngoại thất bề thế và thiết kế khí động học tối ưu tiếp tục thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus, cùng các đường nét trên thân xe tạo nên phong thái thanh lịch nhưng đầy uy nghiêm. LM mới có kích thước mới, dài, rộng và cao hơn bản cũ, lần lượt (+ 90mm), (+40mm), (+60mm), cùng chiều dài cơ sở giữ nguyên 3000mm.

Lưới tản nhiệt không viền được thiết kế hợp nhất với cấu trúc thân xe hình con suốt. Thiết kế bên hông nổi bật với đường viền chân kính được đặt thấp. Phần đuôi xe được thiết kế nhấn mạnh chiều rộng và sự bề thế của LM, với dải đèn chữ "L" đặc trưng mang lại độ nhận diện xuất sắc.

Bên trong nội thất, thiết kế khoang xe phía trước cân bằng giữa tính ứng dụng và sự tinh tế giúp tài xế dễ dàng tập trung, trong khi khoang sau rộng rãi được trang bị ghế ngồi tích hợp vô số tiện ích và công nghệ đỉnh cao, giúp hành khách tận dụng tối đa thời gian di chuyển trên xe.

Hàng ghế sau được thiết kế với hai loại vật liệu hấp thụ rung: bọt xốp có độ đàn hồi thấp và urethane bao phủ toàn bộ cơ thể để giảm tối đa rung động từ bên ngoài truyền vào. Bên cạnh đó, thiết kế công thái học của ghế tích hợp khung chống rung, bệ tỳ tay vuốt cong cùng 7 chương trình mát xa với 5 cấp độ cũng góp phần đem lại sự thoải mái lý tưởng.

Hệ thống âm thanh vòm Mark Levinson cao cấp với 23 loa mang đến chất lượng âm thanh sống động với sự lan tỏa tuyệt vời. Dựa trên ý tưởng thiết kế “phòng khách hiện đại”, cách bố trí loa được tối ưu hóa đem lại hiệu ứng âm thanh ba chiều đem đến trải nghiệm nghe như đang đắm chìm trong một buổi hòa nhạc.

2 bộ điều khiển đa chức năng có thể tháo rời tại hàng ghế sau sử dụng màn hình cảm ứng điều khiển các cài đặt như hệ thống điều hòa không khí, ghế ngồi, âm thanh, ánh sáng. Bộ điều khiển không dây được thiết kế tối ưu để mang lại sự thuận tiện cho hành khách ở mọi vị trí.

Bảng điều khiển trên trần xe nằm ở chính giữa hàng ghế sau, giúp điều khiển cửa gió điều hòa, đèn đọc sách cá nhân, hộc đựng đồ nhỏ, các nút điều khiển rèm cửa, rèm che nắng cửa sổ trời, hệ thống chiếu sáng và điều hòa không khí.

Phiên bản 4 chỗ nâng tầm trải nghiệm sang trọng riêng biệt với vách ngăn được trang bị màn hình rộng 48-inch nổi bật ở hàng ghế sau. Tủ lạnh và hộc đựng đồ được bố trí bên dưới màn hình giải trí. Có ba chế độ của kính vách: Mở / Riêng tư một phần (khi kính trong suốt) / Riêng tư hoàn toàn (khi kính được làm mờ).

Xe sử dụng hệ thống Hybrid song song (HEV parallel) với động cơ xăng, dung tích 2.4L tăng áp, mô-men xoắn cao và hộp số tự động sáu cấp kết hợp mô-tơ điện ở phía trước và mô-tơ công suất cao "eAxle" ở phía sau. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT 4 - công nghệ mới giúp kiểm soát chính xác lực truyền động của cả 4 bánh dựa trên tải trọng tiếp xúc với mặt đất của xe hỗ trợ vận hành theo ý muốn của người lái.

Với nền tảng khung gầm TNGA-K, LM sử dụng hệ thống giằng và gia cố đáng kể để duy trì sự ổn định khi lái xe. Thông qua việc tối ưu hóa độ cứng, những bất ổn định khi lái xe do chuyển động như nghiêng, lật dọc và lật ngang được giảm thiểu tối đa.

“Hệ thống treo thích ứng với van tần số siêu nhạy” lần đầu tiên được trang bị trên xe Lexus, là sự kết hợp của bộ truyền động Hệ thống treo thích ứng (AVS) và van tần số siêu nhạy trong bộ giảm xóc. Hệ thống này mang lại chất lượng trải nghiệm cảm giác lái thoải mái và ổn định tuyệt vời ở tốc độ cao bằng cơ chế giảm chấn và giảm rung trên một dải tần số rộng.

Chế độ thoải mái hàng ghế sau lần đầu tiên Lexus được trang bị, giúp điều khiển Hệ thống treo thích ứng, Hệ thống lái trợ lực điện và phanh để giảm thiểu dao động cho hành khách khi tăng tốc và khi phanh, duy trì tư thế ngồi ổn định.

Hệ thống an toàn Lexus LSS+3 duy trì những tính năng ưu việt đảm bảo an toàn cho hành khách trên cả hành trình như: Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), …

Chốt cửa e-Latch được kết hợp với tính năng cửa hít, tự động hoàn thành thao tác đóng cửa khi cửa đóng một phần, lần đầu tiên được trang bị trên xe Lexus. Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn (Safe Exit Assist - SEA) hỗ trợ phát hiện phương tiện giao thông và người đi xe đạp tiếp cận từ phía sau, từ đó ngăn không cho người ngồi trong xe mở cửa và gây va chạm.

Bảng giá niêm yết cho hai phiên bản xe Lexus LM500h như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) LM 500h 4 chỗ 8,71 LM 500h 6 chỗ 7,29

Nguồn: [Link nguồn]