Lexus GX thế hệ mới được đại lý tại Việt Nam nhận cọc

Lexus GX 2024 dự kiến ra mắt tại Việt Nam với 1 phiên bản GX 550 Luxury và 7 lựa chọn màu ngoại thất. Thời điểm ra mắt tháng 4/2024 và dự kiến giao xe ngay tháng 5/2024. Lexus GX thế hệ thứ 3 ra mắt toàn cầu vào tháng 6/2023. Tại Mỹ, mẫu SUV cỡ trung của Lexus có 6 phiên bản bao gồm: Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail và Overtrail+.

Theo tư vấn bán hàng đại lý tư nhân, thời gian chờ xe về Việt Nam khoảng 4-6 tháng kể từ thời điểm đặt cọc. Nếu không muốn mua những chiếc xe có sẵn, khách hàng có thể tùy biến "option" cho phù hợp với nhu cầu, nhưng thời gian chờ sẽ lâu hơn. Trong khi đó, phía Lexus Việt Nam vẫn chưa công bố kế hoạch đưa GX 2024 về nước.

Lexus GX 2024 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) TNGA-F tương tự Land Cruiser 300 và Lexus LX600. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.005 x 2.114 x 1.915 - 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Như vậy, so với thế hệ cũ, xe dài hơn 125 mm, rộng hơn 229 mm, cao hơn 30 - 50 mm và trục cơ sở cũng tăng 61 mm.

So với đời cũ, ngoại hình của Lexus GX 2024 trông vuông vức, góc cạnh và có phần nam tính hơn. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt con suốt nhưng tinh chỉnh tạo sự khác biệt so với các sản phẩm của Lexus hiện nay. Dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Nắp ca-pô được thiết kế phình to, phần nào gợi nhắc đến các thế hệ Range Rover trước đây. Cản trước sơn đồng màu thân xe tựa như một tấm ốp bảo vệ, đi kèm đèn sương mù LED.

Ở thế hệ mới, Lexus GX được trang bị bộ mâm có 3 loại kích thước 18, 20 hoặc 22 inch, cùng nhiều kiểu dáng khác nhau. Riêng hai bản Overtrail sẽ được trang bị vành hợp kim 18 inch, đi kèm với lốp chạy địa hình 33 inch, đèn sương mù ở hai góc đầu xe và tấm ốp gầm màu xám bên dưới cản trước/sau.

Ở phía sau, Lexus GX 2024 có thiết kế tối giản với điểm nhấn là dải đèn chạy ngang đuôi xe, theo phong cách chung của các mẫu xe Lexus đời mới. Cửa kính sau có thể mở độc lập trong khi cửa cốp đã chuyển sang kết cấu nâng hạ bằng điện thay vì mở sang hai bên như thế hệ cũ.

Nội thất Lexus GX 2024 có 2 cấu hình ghế, bao gồm 6 chỗ và 7 chỗ. Trong đó, bản 6 chỗ sẽ được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa. Hàng ghế trước được trang bị các tính năng sưởi ấm/thông gió. Trong khi đó, sưởi hàng ghế sau là trang bị tùy chọn.

Các trang bị tiêu chuẩn trên mẫu SUV hạng sang này gồm: bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và màn hình HUD. Tuy có màn hình lớn hơn thế hệ cũ nhưng hãng vẫn để hai núm xoay để chỉnh nhiệt độ và âm lượng tiện dụng. Ở phía sau cần số còn có các nút bấm điều khiển hộp số phụ và khóa vi sai.

Lexus GX thế hệ mới được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.4L tăng áp kép, cho công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,52L/100km. Trong tương lai, Lexus sẽ cung cấp thêm phiên bản hybrid.

Xe sử dụng hệ thống treo tay đòn kép phía trước, hệ thống treo đa liên kết đằng sau. Treo biến thiên thích ứng với giảm xóc chủ động là trang bị tùy chọn. Kết hợp với khối động cơ trên là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và khóa vi sai chống trượt trung tâm Torsen tiêu chuẩn.

Hộp số phụ điều khiển điện tử giúp thời gian chuyển giữa 2 chế độ cầu nhanh 4H và cầu chậm 4L nhanh hơn trước. Ngoài ra, phiên bản Overtrail còn được bổ sung khóa vi sai cầu sau. Trang bị an toàn trên Lexus GX 2024 nổi bật với gói công nghệ Lexus Safety Sense 3.0, gồm các tính năng ga tự động thông minh, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, đọc biển báo,...

Xe có tên gọi chính thức là GX 550 thay vì GX 460 như đời cũ và có 6 phiên bản để khách hàng lựa chọn gồm: Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail và Overtrail+. Mức giá dự kiến được đưa ra là 6,95 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 7,4 tỷ cho bản cao cấp nhất. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]