Hunter 350 Graphite Grey trình làng – đẹp lạnh lùng, chất chơi khỏi chỉnh

Royal Enfield Hunter 350 màu Graphite Grey được đặc trưng bởi lớp sơn nhám cao cấp kết hợp với những chi tiết nhấn màu vàng neon lấy cảm hứng từ graffiti đường phố, tạo nên vẻ ngoài cá tính nhưng vẫn tinh tế. Thiết kế này hướng đến những người dùng trẻ yêu thích phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn khác biệt.

Hunter 350 Graphite Grey vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 349cc dòng J-series quen thuộc của Royal Enfield – loại động cơ nổi bật với độ bền cao, âm thanh trầm đặc trưng và khả năng vận hành êm ái. Với kiểu dáng pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, Hunter 350 phù hợp cả khi sử dụng hàng ngày trong thành phố lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Không chỉ được bổ sung màu mới, phiên bản 2025 của Hunter 350 còn được nâng cấp nhẹ về kỹ thuật và tiện nghi. Xe có khoảng sáng gầm được tăng lên, yên xe được thiết kế lại êm hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm lái thoải mái hơn, và đặc biệt là góc công thái học bao gồm tay lái, yên và gác chân – được điều chỉnh để giúp người lái có tư thế ngồi hợp lý hơn.

Đáng chú ý, Hunter 350 là mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm 350cc của Royal Enfield được trang bị bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt, giúp quá trình sang số mượt mà và an toàn hơn khi dồn số ở tốc độ cao. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp với các trang bị hiện đại như đèn pha LED, màn hình định vị Tripper Navigation, và cổng sạc nhanh USB Type-C, tăng tính tiện dụng khi sử dụng hàng ngày.

Hunter 350 Graphite Grey có giá bán tại Ấn Độ là 176.750 rupee - khoảng 53 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Với sự bổ sung màu Graphite Grey, hiện Hunter 350 đã có tổng cộng 7 lựa chọn màu sắc riêng tại thị trường Ấn Độ.