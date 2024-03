Đánh giá Mazda 3: Thiết kế đậm chất Nhật, giá từ 579 triệu đồng

Xe cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ mạnh trong phân khúc như KIA K3, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis... Vẫn là ngôn ngữ thiết kế KODO độc quyền của Mazda với những đường nét sống động mượt mà, tinh tế, đậm chất Nhật. Năm 2020, mẫu C-sedan đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Peugeot 208 và Porsche Taycan, xuất sắc được vinh danh là "Mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế giới" trong khuôn khổ giải thưởng World Car Awards.

Tổng quan thiết kế ngoại và nội thất

Ở thế hệ thứ 4, Mazda 3 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.660 x 1.795 x 1.440 (mm). Như vậy, xe tăng thêm 80mm chiều dài, chiều cao được hạ thấp 10mm (sedan) và 30mm (hatchback), trục cơ sở của cả 2 biến thể đều tăng 25mm, đạt mức 2.725mm. Sự điều chỉnh về kích thước cũng như làm mới về thiết kế bên ngoài giúp ngoại hình xe thể thao và cuốn hút hơn so với đời cũ.

Khi nhìn trực diện, giữ đúng tinh thần “Less is more", mẫu sedan Nhật tập trung vào những đường nét chủ đạo với bộ lưới tản nhiệt mở rộng theo kiểu 7 điểm. Bên trong, các thanh nan đa tầng xếp chéo nhau tạo hiệu ứng 3D đẹp mắt, viền dưới mạ chrome sáng bóng vươn dài nâng đỡ cụm đèn trước. Phía trên, nắp capo tạo điểm nhấn với hai đường gân dập nổi nhẹ nhàng, tạo cảm giác đầu xe thon dài hơn.

Cụm đèn trước trên Mazda 3 được gọt giũa lại trông thanh mảnh và sắc sảo hơn trước, bên trong sử dụng bóng full LED cung cấp hiệu suất chiếu sáng vượt trội, tích hợp đầy đủ các tính năng tự động bật/tắt, tự động cân bằng & mở rộng góc chiếu, điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa... đi kèm là dải LED ban ngày dạng vòng tròn khuyết ấn tượng. Ở phía dưới, hốc gió trung tâm mở rộng kết hợp hài hòa với 2 dải đèn sương mù hình chữ "L" nối liền cản trước, tạo cảm giác vừa bề thế và vừa thẩm mỹ, riêng bản cấp thấp nhất không được trang bị điểm này.

Gương chiếu hậu và tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, gương có tính năng chống chói tự động, chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn xi-nhan LED dáng mảnh. Xe được trang bị bô mâm có kích thước 16 inch đa chấu, sơn bạc sắc sảo, kết hợp cùng cỡ lốp 205/60R16 trên tất cả các phiên bản.

Di chuyển ra phía sau, cụm đèn hậu LED 3D đồ họa 2 vòng tròn tách rời, mỗi vòng có 4 bóng nhỏ bên trong, góp phần tạo điểm nhấn cho phong cách tinh giản tổng thể. Trung tâm nắp cốp nhấn sâu, đính logo hãng bề thế ở giữa. Vị trí của biển số đã được dời xuống phía dưới so với thiết kế trước đây.

Cản sau tinh chỉnh thể thao hơn và có sự phân cấp rõ nét, bản Deluxe sử dụng ốp nhựa sơn đen và cụm ống xả kép hình tròn, riêng từ bản Luxury trở đi trang bị phần ốp bạc đi cùng bộ ống xả viền chrome hình thang bắt mắt, gợi liên tưởng đến chiếc Mercedes E300 thời thượng, cao cấp và thể thao. Thêm vào đó, cánh hướng gió phía sau cũng chỉ xuất hiện trên 2 phiên bản cao cấp nhất.

Bên trong khoang lái, với triết lý thiết kế “Human Centric - Lấy con người làm trung tâm”, các chi tiết, nút bấm điều khiển trên mẫu C-sedan đều tập trung về phía người lái giúp mang đến sự thuận tiện tối đa. Chất liệu da tối màu được sử dụng xuyên suốt khoang nội thất, tạo nên không gian sang trọng và hiện đại. Khu vực taplo trải dài theo phương ngang và được cắt xéo vô cùng “nghệ”. Cửa gió điều hòa được đặt gọn gàng ngay bên dưới tạo phong cách riêng ấn tượng cho mẫu Sedan hạng C nhà Mazda.

Vô lăng xe dạng 3 chấu thể thao, bọc da dày dặn, tích hợp các nút bấm viền chrome mảnh tạo cảm giác cao cấp. Ngay phía sau là cụm đồng hồ thiết kế 3 khoang với màn hình hiển thị đa thông tin đặt giữa, cùng đồng hồ analog đặt 2 bên cung cấp giao diện trực quan.

Trụ A thiết kế mảnh và gương hậu dời xuống khu vực thân xe, giúp tầm nhìn của người lái được mở rộng. Ngoài ra, sự hỗ trợ đắc lực của nhiều trang bị an toàn như camera lùi, camera 360 độ, cảm biến cảnh báo va chạm trước/sau... cũng giúp tài xế dễ dàng nắm bắt tình hình giao thông xung quanh xe.

Xe vẫn sở hữu cần số dạng trụ bọc da truyền thống với cấu hình sang số dạng thẳng, tương tự những "anh em" cùng nhà, giúp người lái dễ dàng làm quen và thao tác trong quá trình điều khiển xe. Ở thế hệ này, phanh tay đã được lược bỏ, thay vào đó là phanh tay điện tử cùng chế độ lái Sport. Đáng chú ý, tại đây còn có bệ tỳ tay phải bản to với độ dài vừa đủ, giúp người lái cảm thấy thoải mái, thư giãn trong những chuyến hành trình dài.

Về hệ thống giải trí, mẫu sedan Nhật Bản sử dụng màn hình cảm ứng 8.8 inch nằm ngang đi cùng hệ điều hành Mazda Connect mới, có hỗ trợ tiếng Việt và định vị GPS, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Apple Carplay/Android Auto. Hệ thống âm thanh được trang bị tiêu chuẩn 8 loa cao cấp trên tất cả phiên bản.

Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập chỉ có từ phiên bản Luxury, trong khi bản Deluxe chỉ trang bị điều hòa chỉnh cơ. Song, tất cả đều được bố trí gọn gàng và dễ sử dụng, viền chrome nổi bật đem đến sự sang trọng cho không gian cabin. Ngoài ra, cửa gió hàng ghế sau chỉ hiện diện trên 2 phiên bản cao cấp.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều trang bị nổi bật khác như cửa sổ chỉnh điện, gương hậu chống chói tự động, màn hình hiển thị tốc độ HUD + cửa sổ trời (bản Premium)... Khoang hành lý trên Mazda 3 2024 có dung tích đạt 450 lít, khá khiêm tốn đối với một mẫu xe hạng C. Để mở rộng khả năng chứa đồ, hành khách có thể gập hàng ghế sau linh hoạt theo tỷ lệ 60:40 giúp những chuyến du lịch của gia đình được tiện lợi hơn.

Động cơ, vận hành và trang bị an toàn

Mazda 3 được trang bị khối động cơ xăng SkyActiv, dung tích 1.5L, cho công suất cực đại 110 mã lực và mô men xoắn cực đại 146, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Do trọng lượng của mẫu C-sedan khá lớn, nên khối động cơ 1.5L chỉ lý tưởng cho việc di chuyển trong đô thị.

Trên đường cao tốc, xe có vẻ thiếu sức mạnh và khả năng tăng tốc hơi yếu, tuy nhiên, khi chuyển sang chế độ Sport thì lực đẩy tốt hơn, cho cảm giác “bắt số” nhạy, tốt và khả năng vận hành của xe cũng được cải thiện đáng kể. Tuy sức mạnh không bằng các đối thủ, nhưng Mazda 3 cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu và đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển thường ngày.

Về tính năng an toàn, Mazda 3 được đánh giá cao khi sở hữu hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc. Ngoài các tính năng an toàn cơ bản, mẫu xe còn kế thừa hệ thống an toàn i-Activsense từ "đàn anh" CX-8 với một loạt các tính năng thông minh như: cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và điều khiển hành trình radar (MRCC)... Ngoài ra, Mazda 3 2024 còn sở hữu hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus và cả chức năng bật/tắt động cơ thông minh i-Stop. Đặc biệt, đây còn là mẫu Sedan hạng C đầu tiên trong phân khúc được trang bị 7 túi khí cho tất cả phiên bản.

Đánh giá nhanh

Với hàng loạt cải tiến vượt trội trong khi mức giá ở tầm trung, Mazda 3 2024 xứng đáng là mẫu sedan hạng C để khách hàng Việt xuống tiền và trải nghiệm. Và trong khi các đối thủ có xu hướng chú trọng phong cách lái thể thao, Mazda 3 2024 sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe gia đình đề cao trang bị tiện ích và an toàn, khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Mazda 3 tại thị trường Việt Nam như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) 1.5L Deluxe 579 1.5L Luxury 619 1.5L Premium 729

