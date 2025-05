Ford triệu hồi loạt xe vì lỗi camera và cảnh báo an toàn

Ford tiếp tục dẫn đầu về số đợt triệu hồi tại Mỹ trong năm 2025 với hơn 1,5 triệu xe bị ảnh hưởng, chủ yếu do lỗi camera và tem cảnh báo. Tại Việt Nam, chỉ có một đợt triệu hồi với 4.142 xe Ford Explorer. Từ đầu năm 2025 đến nay, Ford đã ban hành tổng cộng 44 đợt triệu hồi tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến hơn 1,5 triệu xe. Đây là con số cao nhất trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ tính đến thời điểm hiện tại, và Ford vẫn tiếp tục bổ sung các đợt triệu hồi mới.

Mới nhất, hãng xe Mỹ đã triệu hồi 128.889 chiếc Ford Bronco sản xuất từ năm 2022 đến 2023 do lỗi hệ thống camera 360 độ không hiển thị hình ảnh khi lùi xe. Người dùng phản ánh rằng màn hình chỉ hiện màu xanh hoặc đen, gây nguy cơ va chạm do không quan sát được phía sau. Nguyên nhân được xác định là do ăn mòn, tích tụ oxit thiếc và sai lệch kết nối bên trong linh kiện.

Đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến 160.729 xe gồm Ford F-250, F-350, F-450 và Expedition đời 2015, cùng với Lincoln Navigator và MKC đời 2015. Những xe này gặp lỗi tương tự ở camera chiếu hậu, gây hiện tượng hình ảnh mờ hoặc méo. Lỗi xuất phát từ chất lượng hàn không đảm bảo của nhà cung cấp camera và các thay đổi không đúng chuẩn ở bảng mạch in. Ford cho biết chủ xe sẽ được thông báo khi linh kiện thay thế sẵn sàng, từ đó có thể mang xe đến đại lý chính hãng để sửa chữa miễn phí.

Đợt triệu hồi thứ ba và cũng là nhỏ nhất chỉ ảnh hưởng đến 326 xe Ford F-150 đời 2025 do thiếu nhãn cảnh báo túi khí trên bảng điều khiển. Đối với trường hợp này, Ford sẽ gửi trực tiếp nhãn cảnh báo đến chủ xe hoặc bổ sung cho xe chưa được giao.

Tại thị trường Việt Nam, Ford mới chỉ tiến hành một đợt triệu hồi duy nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, 4.142 xe Ford Explorer sản xuất trong khoảng từ tháng 5/2010 đến 30/3/2019 tại nhà máy Chicago (Mỹ) đã bị triệu hồi do lỗi liên quan đến ốp bên ngoài trụ A.

Theo chương trình triệu hồi an toàn 24S02 do Tập đoàn Ford triển khai, lỗi kẹp giữ ốp trụ A có thể khiến tấm ốp lỏng hoặc bong ra khi xe đang vận hành, tạo nguy cơ rơi văng và gây tai nạn cho người đi đường. Tất cả các xe bị ảnh hưởng đều được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam.