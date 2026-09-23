Land Cruiser 300 sẽ không còn động cơ thuần xăng và chỉ sử dụng hybrid

Không giống một số đợt nâng cấp giữa vòng đời, Land Cruiser 300 mới vẫn giữ phần lớn thiết kế quen thuộc. Toyota chủ yếu điều chỉnh cản trước và một số chi tiết nhận diện tùy phiên bản. Tại Nhật Bản, dòng xe được chia thành GX, ZX và GR Sport.

Trong đó, ZX Hybrid có cản trước thiết kế lại, trong khi ZX sử dụng mâm 20 inch. Bản GX tiếp tục dùng mâm 18 inch, còn GR Sport sở hữu phong cách riêng với lưới tản nhiệt mang dòng chữ Toyota, các chi tiết ốp nhựa và mâm 18 inch sơn đen mờ.

Toyota cũng cung cấp body kit Modellista mới với các chi tiết thay đổi ở cản trước, cản sau, vè bánh xe, bậc lên xuống, cửa hậu và cánh gió. Gói bodykit có giá khoảng 91,3 triệu đồng, trong khi bộ mâm nhôm rèn 20 inch có giá khoảng 155,9 triệu đồng.

ZX Hybrid có cản trước thiết kế lại, trong khi ZX sử dụng mâm 20 inch.

Bên cạnh hệ truyền động mới, Land Cruiser 300 được bổ sung thêm một số trang bị tiêu chuẩn như sạc điện thoại không dây và hệ thống kết nối giữa phương tiện với hạ tầng giao thông. Ở các phiên bản ZX và GR Sport, xe có cụm màn hình kép 12,3 inch, HUD màu, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, hộp làm mát, màn hình giải trí cho hàng ghế sau cùng camera hành trình trước và sau.

Cấu hình chỗ ngồi cũng được phân chia theo hệ truyền động: các phiên bản diesel tại Nhật có 5 chỗ, trong khi bản Hybrid có 7 chỗ. Về vận hành địa hình, ZX được trang bị hệ thống treo thích ứng AVS, còn GR Sport sử dụng E-KDSS để tối ưu hoạt động của thanh cân bằng trên địa hình phức tạp.

Hybrid mạnh nhất trong lịch sử Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 300 vừa được cập nhật tại Nhật Bản với thay đổi đáng chú ý ở hệ truyền động. Động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép thuần túy bị loại bỏ, trong khi phiên bản hybrid tự sạc mới sở hữu công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm.

Theo Toyota, Land Cruiser 300 nâng cấp sẽ được bán tại Nhật Bản từ ngày 1/10. Giá xe dao động từ 6,3 triệu đến 10,2 triệu yên, tương đương khoảng 1,05-1,7 tỷ đồng. So với các phiên bản diesel tương ứng, lựa chọn hybrid có giá cao hơn khoảng 6.800 USD, tương đương 179 triệu đồng.

Điểm nhấn trên Land Cruiser 300 mới là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 10 cấp. Cụm pin Ni-MH dung lượng 6,5 Ah được bố trí bên dưới khoang hành lý.

Land Cruiser 300 được bổ sung thêm một số trang bị tiêu chuẩn như sạc điện thoại không dây.

Hệ thống này cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, đưa Land Cruiser 300 Hybrid trở thành phiên bản mạnh nhất của dòng xe này. Mô-tơ điện cung cấp mô-men xoắn tức thời, đồng thời hỗ trợ xe khi vận hành trên địa hình khó.

Khả năng offroad đặc trưng vẫn được duy trì. Land Cruiser 300 Hybrid có khả năng lội nước sâu tối đa 700 mm. Toyota cũng cho biết trong trường hợp hệ thống hybrid gặp lỗi nghiêm trọng, động cơ V6 vẫn có thể tiếp tục vận hành xe.

Việc bổ sung hệ thống điện hóa khiến trọng lượng xe tăng khoảng 170 kg so với bản V6 3.5L không hybrid. Dung tích bình nhiên liệu cũng giảm từ 80 xuống 68 lít.

Nhật Bản loại bỏ máy xăng V6 3.5L thuần túy

Khả năng offroad đặc trưng vẫn được duy trì. Land Cruiser 300 Hybrid có khả năng lội nước sâu tối đa 700 mm.

Cùng với việc bổ sung hybrid, Toyota đã ngừng phân phối Land Cruiser 300 sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép không điện hóa tại Nhật Bản. Sau thay đổi, động cơ đốt trong còn lại trong danh mục Land Cruiser 300 tại thị trường này là máy dầu V6 3.3L tăng áp kép, cho công suất 303 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm.

Tại Việt Nam, Land Cruiser 300 Hybrid cũng đã được giới thiệu với hệ truyền động tương tự. Xe có giá niêm yết 4,71 tỷ đồng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Toyota Việt Nam hiện vẫn duy trì phiên bản Land Cruiser sử dụng động cơ xăng trong danh mục sản phẩm.

Việc chuyển sang hybrid đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chiến lược động cơ của Land Cruiser 300. Toyota vẫn giữ nguyên nền tảng khung gầm và khả năng off-road đặc trưng, nhưng bổ sung mô-tơ điện nhằm tăng sức mạnh và khả năng phản hồi, đồng thời từng bước thay thế cấu hình động cơ xăng thuần túy.