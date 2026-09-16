Chi tiết Toyota LC300 300 HEV mới, giá từ 4,73 tỷ đồng

Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser 300 HEV, đánh dấu lần đầu tiên hệ truyền động Hybrid Electric được trang bị cho dòng Land Cruiser 300 tại thị trường Việt Nam. Xe có giá bán niêm yết từ 4,71 tỷ đồng, trong đó bản màu trắng ngọc trai có giá 4,730 tỷ.

Xe tiếp tục được phát triển trên nền tảng GA-F với kết cấu khung rời đặc trưng của dòng Land Cruiser. Đây là kiến trúc được Toyota phát triển nhằm duy trì độ cứng vững của thân xe, đồng thời tạo nền tảng cho khả năng vận hành trên nhiều điều kiện địa hình.

So với phiên bản sử dụng động cơ xăng, xe vẫn duy trì dáng vẻ bề thế, vững chãi và tỷ lệ đặc trưng của dòng SUV cao cấp Land Cruiser. Thiết kế tổng thể tiếp tục kết hợp sự mạnh mẽ của một mẫu xe địa hình với vẻ tinh tế, sang trọng phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện đại.

Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser 300 HEV.

Xe bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với ba tùy chọn màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai 070, Đen 202 và Đen 218. Nội thất có hai lựa chọn màu Đen và Be. Khoang cabin của Land Cruiser 300 HEV tiếp tục được thiết kế theo hướng ưu tiên khả năng sử dụng và sự thoải mái.

Bảng điều khiển bố trí theo phương ngang, trong khi các cụm phím chức năng được sắp xếp để người lái có thể thao tác thuận tiện trong nhiều điều kiện vận hành. Mẫu SUV có ba hàng ghế, hướng tới nhu cầu sử dụng gia đình cũng như những chuyến đi dài. Toyota cho biết không gian dành cho hành khách phía sau được chú trọng nhằm cải thiện sự thoải mái trong quá trình di chuyển.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm trợ lực lái điện, sạc không dây, hệ thống giải trí trung tâm, nhiều cổng kết nối và hệ thống điều hòa tự động nhiều vùng. Một số tiện ích dành cho hàng ghế sau cũng được bổ sung nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Xe bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản

Điểm đáng chú ý nhất trên xe nằm ở hệ thống truyền động Hybrid Electric với sự kết hợp của động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép với một mô-tơ điện tích hợp trong cụm truyền động, đi cùng hộp số tự động 10 cấp. Cấu hình hybrid song song cho phép động cơ đốt trong và mô-tơ điện cùng tham gia truyền động tới bánh xe. Mô-tơ điện có thể bổ sung mô-men xoắn ngay từ dải tốc độ thấp, hỗ trợ khả năng khởi hành và tăng tốc, đồng thời cải thiện độ mượt trong quá trình vận hành.

Tổng công suất của hệ thống đạt 457 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại ở mức 790 Nm. Toyota cho biết, hệ thống truyền động được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu vận hành trên đường trường lẫn những tình huống cần lực kéo lớn như leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình phức tạp.

Một điểm khác biệt của hệ thống hybrid là người dùng không cần sạc pin từ nguồn điện bên ngoài. Xe tự động phân bổ hoạt động giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy theo điều kiện vận hành nhằm tối ưu việc sử dụng năng lượng.

Theo công bố của Toyota Việt Nam, Land Cruiser 300 HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 10,00 lít/100 km, thấp hơn khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100 km của phiên bản sử dụng động cơ xăng. Trong điều kiện đô thị, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố giảm từ 18,60 lít/100 km xuống còn 13,70 lít/100 km.

Đây là khu vực hệ thống hybrid có thể phát huy rõ hơn lợi thế nhờ khả năng sử dụng mô-tơ điện ở những thời điểm phù hợp, đặc biệt trong quá trình khởi hành và di chuyển ở tốc độ thấp. Bên cạnh hệ truyền động mới, Land Cruiser 300 HEV vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng các công nghệ hỗ trợ vận hành địa hình.

Land Cruiser 300 HEV được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Hệ thống này bao gồm cảnh báo tiền va chạm PCS, kiểm soát hành trình chủ động DRCC, hỗ trợ giữ làn đường LTA và đèn chiếu xa tự động AHB.

Xe được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép với một mô-tơ điện tích hợp.

PCS có khả năng phát hiện phương tiện và một số đối tượng phía trước, sau đó cảnh báo người lái và hỗ trợ phanh trong trường hợp cần thiết. DRCC hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước trong phạm vi tốc độ hoạt động của hệ thống.

LTA hỗ trợ điều chỉnh vô lăng để duy trì vị trí của xe trong làn đường khi các điều kiện vận hành phù hợp. AHB tự động điều chỉnh chế độ chiếu sáng nhằm cải thiện tầm quan sát vào ban đêm và hạn chế gây chói cho các phương tiện khác.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống quản lý động lực học hợp nhất VDIM, các công nghệ hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí nhằm tăng cường khả năng bảo vệ người lái cùng hành khách.