Chưa ra mắt tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser Hybrid đã bị đội giá gần 1 tỷ đồng

Theo thông tin từ một số đơn vị kinh doanh ô tô tư nhân, Toyota Land Cruiser Hybrid có thể được đưa về Việt Nam trong tháng 9/2026 và bắt đầu bàn giao vào khoảng giữa tháng. Dù Toyota Việt Nam chưa công bố thông tin chính thức về mẫu xe này, thị trường đã bắt đầu xuất hiện những báo giá dành cho khách muốn sở hữu xe sớm.

Một showroom tư nhân hiện chào mức chênh khoảng 850 triệu đồng so với giá xe dự kiến. Trong khi đó, một nguồn khác cho biết tổng chi phí để sở hữu Land Cruiser Hybrid có thể lên tới khoảng 6,1 tỷ đồng. Nếu lấy mức giá dự kiến 4,6 - 4,7 tỷ đồng làm cơ sở, khoản tiền khách phải trả thêm có thể vượt 900 triệu đồng.

Đáng chú ý, các mức giá này không phải giá niêm yết chính thức và có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch, nguồn xe cũng như nhu cầu thực tế trên thị trường. Toyota Việt Nam hiện chưa xác nhận thời điểm giới thiệu, giá bán hay kế hoạch phân phối Land Cruiser Hybrid tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu, những chiếc xe được showroom tư nhân chào bán có thể là suất nhận xe sớm. Một số đơn vị có nguồn xe ưu tiên, trong khi số khác mua lại xe từ khách hàng thuộc diện được bàn giao sớm rồi bán lại cho người có nhu cầu sở hữu ngay.Việc xuất hiện thêm các khâu trung gian khiến giá xe có thể bị đẩy lên đáng kể trước khi đến tay khách hàng cuối. Đây cũng không phải điều xa lạ với Land Cruiser tại Việt Nam, khi dòng SUV này từng nhiều lần rơi vào tình trạng nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu mua xe cao.

Sự quan tâm dành cho Land Cruiser Hybrid không chỉ đến từ tên tuổi của dòng xe mà còn bởi đây là phiên bản mạnh nhất từng được Toyota phát triển cho Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser Hybrid sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp cùng mô-tơ điện. Hệ truyền động hybrid cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.So với Land Cruiser 300 máy xăng đang bán tại Việt Nam, phiên bản hybrid sở hữu thông số vận hành mạnh hơn đáng kể. Bản máy xăng hiện có công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

Theo thông tin Toyota công bố tại các thị trường quốc tế, Land Cruiser Hybrid có thể vận hành hoàn toàn bằng điện ở tốc độ thấp. Pin hybrid cũng được thiết kế phù hợp với điều kiện vận hành địa hình, trong khi khả năng lội nước vẫn được duy trì ở mức 700 mm.

Về thiết kế, Land Cruiser Hybrid không thay đổi quá nhiều so với bản máy xăng. Một số chi tiết ngoại thất được tinh chỉnh nhằm tạo khác biệt, trong đó có logo HEV xuất hiện ở thân xe và cửa cốp.

Trang bị cụ thể của Toyota Land Cruiser Hybrid dành cho thị trường Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố. Nếu xe thực sự được giới thiệu trong tháng 9, giá bán chính thức và nguồn cung ban đầu sẽ là những yếu tố quyết định liệu mức chênh hàng trăm triệu đồng có tiếp tục duy trì hay không.

Trong bối cảnh Toyota Việt Nam vẫn chưa lên tiếng, những mức giá đang được các đơn vị tư nhân đưa ra hiện chỉ nên được xem là thông tin tham khảo.

Ảnh: Đại lý