Lần đầu tiên Toyota Yaris GRMN phiên bản đặc biệt được bán đấu giá

Theo trang tin Carscoops, vừa qua tại một cuộc đấu giá tại Nhật Bản, chiếc Toyota Yaris phiên bản giới hạn đã thiết lập kỷ lục mới khi được trả giá lên tới 140.000 USD tương đương hơn 3,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe này có giá niêm yết từ 64.108 USD tương đương 1,46 tỷ đồng.

Chiếc Toyota Yaris bản giới hạn này có tên đầy đủ là Toyota GRMN Yaris, là phiên bản nâng cấp của GR Yaris tiêu chuẩn với hai gói trang bị tùy chọn là Circuit Package và Rally Package. Mẫu xe chỉ được bán riêng tại thị trường Nhật Bản với số lượng sản xuất giới hạn duy nhất 500 chiếc.

Ngay từ khi ra mắt tại triển lãm Tokyo Auto Salon đầu năm 2022, Toyota GRMN Yaris đã nhận được sự quan tâm lớn từ các khách hàng do mẫu xe này có những nâng cấp cực kỳ chất lượng. Ngoài ra, chủ sở hữu của chiếc xe đặc biệt này được cho là người Hong Kong chứ không phải người Nhật Bản. Và ngay sau buổi đấu giá kết thúc, chiếc xe đã được vận chuyển để giao ngay lập tức.

Toyota GRMN Yaris so với GR Yaris tiêu chuẩn có rất nhiều nâng cấp và thay đổi. Hộp số sàn 6 cấp trên Toyota GRMN Yaris được tinh chỉnh so với phiên bản tiêu chuẩn. Hàng ghế sau cũng được loại bỏ, nắp ca-pô làm bằng sợi carbon. Độ cứng của thân xe được cải thiện hơn nhờ số lượng mối hàn điểm tăng thêm 545 so với Yaris GR.

Toyota GRMN Yaris được trang bị ghế ngồi Recaro mới. Toyota GRMN Yaris được trang bị bộ vi sai chống trượt ở cả phía trước và sau.Nếu lựa chọn gói trang bị Circuit Package, xe sẽ được nâng cấp những trang bị như mâm xe 18 inch bespoke từ BBS, hệ thống phanh nâng cấp, giảm xóc điều chỉnh Bilstein mới, cánh gió sau bằng sợi carbon, ốp sườn mở rộng… Với gói trang bị này, Toyota GRMN Yaris nhẹ hơn GR Yaris tiêu chuẩn 20 kg.

Nếu chọn gói trang bị Circuit Package, mức giá sẽ tăng lên 74.183 USD (khoảng 1,68 tỷ đồng) và 73.410 USD (khoảng 1,67 tỷ đồng) với gói trang bị Rally Package. Tức mức giá trong buổi đấu giá vừa qua được trả gấp đôi giá bán thực tế trên thị trường.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lan-au-tien-toyota-yaris-grmn-phien-ban-ac-biet-uoc-ban-au-gia-a59151...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lan-au-tien-toyota-yaris-grmn-phien-ban-ac-biet-uoc-ban-au-gia-a591512.html