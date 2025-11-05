Đây là hình ảnh Hyundai NEXO thế hệ mới sắp ra mắt

Xe dự kiến sẽ được giới thiệu chính thức tại thị trường Nhật Bản vào nửa đầu năm sau. Hyundai Motor đã giới thiệu mẫu xe điện pin nhiên liệu (FCEV) NEXO thế hệ mới tại Triển lãm di chuyển Nhật Bản 2025. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này được trưng bày tại Nhật Bản, thể hiện sự tập trung của công ty vào công nghệ hydrogen và các giải pháp giao thông bền vững.

Triển lãm năm nay đánh dấu hoạt động lớn nhất của Hyundai Motor tại thị trường Nhật Bản. Hãng xem đây là cơ hội để kết nối với các khách hàng quan tâm đến môi trường thông qua các công nghệ điện khí hóa. Ông Yoo Seok Chung, Phó Chủ tịch Điều hành tại Hyundai Motor Company, đã xác nhận kế hoạch của công ty.

Ông cho biết hãng dự định giới thiệu NEXO thế hệ mới tại Nhật Bản trong nửa đầu năm tới để tham gia vào xu hướng điện khí hóa tại đây. Ngoài ra, công ty cũng mong muốn lắng nghe ý kiến của khách hàng thông qua các hoạt động cộng đồng như 'Hyundai Motor Club Japan' để tăng cường sự hiểu biết và trải nghiệm thương hiệu.

Mẫu xe NEXO thế hệ mới được giới thiệu với những cải tiến đáng kể về hiệu suất và công nghệ. Với hệ thống pin nhiên liệu được cải tiến, xe đạt phạm vi hoạt động ấn tượng hơn 826 km (theo chuẩn WLTP) và chỉ cần khoảng năm phút để nạp đầy nhiên liệu.

Tại sự kiện, Hyundai Motor đã giới thiệu công nghệ hydrogen thông qua khu vực 'Hydrogen Journey Zone', trưng bày các ngăn xếp pin nhiên liệu và thương hiệu giải pháp hydrogen HTWO của tập đoàn. Bên cạnh NEXO, gian hàng còn có sự xuất hiện của các mẫu xe điện hóa khác như xe ý tưởng INSTEROID, mẫu xe IONIQ 5 từng đoạt giải thưởng và INSTER Cross.

Mẫu xe này không phát thải từ ống xả và còn có khả năng lọc bụi mịn trong quá trình hoạt động. Về an toàn, NEXO được trang bị Hệ thống Hỗ trợ Lái xe Nâng cao (ADAS), bao gồm các tính năng như hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, giám sát toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe từ xa và hệ thống túi khí nâng cao.

Các tiện nghi bên trong cũng được nâng cấp với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, ghế thông gió và sử dụng các vật liệu nội thất thân thiện với môi trường. Khu vực 'EV Life Zone' trưng bày mẫu IONIQ 5, tập trung vào công nghệ nền tảng E-GMP và cơ sở hạ tầng sạc nhanh. Hyundai cũng giới thiệu xe buýt đô thị Elec City Town tại 'Working Mobility Zone', phản ánh các giải pháp di động đa dạng của hãng.