Honda Genio 2026 với màu sắc cá tính, vẫn siêu tiết kiệm xăng

Genio là mẫu tay ga đô thị cỡ nhỏ, hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố và vốn rất được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á. Phiên bản mới Genio 2026 mang đến sự đổi mới về màu sắc và họa tiết tem xe, thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc duy trì phong cách retro pha hiện đại, đồng thời tiếp cận nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt và cá tính riêng.

Về tổng thể, Honda Genio 2026 vẫn giữ nguyên triết lý “compact urban scooter” – thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và thân thiện với môi trường đô thị đông đúc. Xe sử dụng bánh 12 inch, giúp việc điều khiển và chuyển hướng trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ eSP xy lanh đơn dung tích 110cc, làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đi kèm là hệ thống khởi động ACG Starter, cho phép đề máy êm và giảm rung động, cùng hệ thống Idling Stop (ISS) giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Theo công bố của nhà sản xuất, Genio 2026 đạt mức tiêu hao trung bình 59,1 km/lít (khi kích hoạt ISS), tương đương quãng đường khoảng 248 km chỉ với một bình xăng, đồng thời đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Genio 2026 được trang bị cổng sạc USB bố trí ở hộc chứa đồ trước, đèn pha LED, đèn hậu tách rời phong cách retro, cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, quãng đường, lượng nhiên liệu và chỉ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO Indicator).

Ngoài ra, hệ thống khóa cơ truyền thống tích hợp cả khóa cốp giúp thuận tiện khi sử dụng. Xe dùng phanh đĩa trước và tang trống au kết hợp công nghệ CBS cho khả năng dừng xe an toàn hơn.

Honda Genio 2026 được bán tại thị trường Indonesia với mức giá khởi điểm từ 20.075.000 rupiah - khoảng 31,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.