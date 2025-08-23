Toyota Yaris đời 2016 "ngoài đỏ, trong đen" được rao bán 359 triệu đồng

Toyota Yaris 1.5E 2016, một mẫu xe hatchback nhập khẩu đời 2016 đang được chào bán trên thị trường xe cũ, với mức Odo đã đi 67.000Km. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc nhỏ gọn, phù hợp sử dụng trong đô thị với thiết kế linh hoạt và hệ truyền động cầu trước.

Tin rao bán xe.

Xe sản xuất năm 2016, đã qua sử dụng, tình trạng được giữ nguyên bản về động cơ và khung gầm. Xuất xứ nhập khẩu giúp mẫu xe này có lợi thế về chất lượng hoàn thiện. Với kiểu dáng hatchback 5 cửa, chiếc xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân và gia đình nhỏ. Ngoại thất mang màu đỏ nổi bật, trong khi nội thất được phối màu đen tạo sự đồng bộ.

Trang bị động cơ xăng dung tích 1.5L kết hợp hộp số tự động, mẫu xe này cho khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường phố. Cấu hình dẫn động FWD - cầu trước vốn phổ biến trên các dòng hatchback, giúp tối ưu không gian nội thất và trọng lượng xe. Tổng số km lăn bánh tính đến nay là 67.000Km phản ánh mức độ sử dụng vừa phải trong gần một thập kỷ.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Trong danh sách trang bị, xe sở hữu một số tùy chọn đáng chú ý như màn hình giải trí, kết nối điện thoại, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ lái và camera lùi. Các tiện ích này giúp tăng thêm sự thuận tiện cho người dùng trong quá trình vận hành và sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, xe được cam kết bằng văn bản từ phía người bán về tình trạng không ngập nước và không tai nạn. Đây là những yếu tố quan trọng đối với khách hàng khi lựa chọn xe đã qua sử dụng, bởi liên quan trực tiếp đến độ an toàn cũng như giá trị vận hành lâu dài của xe.

Người bán cũng đưa ra chính sách hỗ trợ sau giao dịch, bao gồm việc mua lại khi khách hàng có nhu cầu đổi xe hoặc muốn bán đứt trong tương lai. Đây là một hình thức đảm bảo quyền lợi cho người mua, đồng thời tạo thêm sự linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, mẫu xe này được hỗ trợ kiểm tra chất lượng toàn quốc. Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng xe ở bất kỳ địa điểm nào để xác nhận độ chính xác về thông số kỹ thuật cũng như cam kết mà người bán đưa ra. Đây là một yếu tố giúp tăng tính minh bạch và tạo sự yên tâm trong giao dịch.

Tổng thể, chiếc hatchback nhập khẩu đời 2016, động cơ 1.5L, số tự động, ngoại thất đỏ, nội thất đen, 5 chỗ ngồi, 5 cửa, dẫn động cầu trước, cùng quãng đường sử dụng 67.000Km, hiện đang được chào bán trên thị trường với mức giá 359 triệu đồng là khá tốt.

