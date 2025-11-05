Nhiều người có thể đang sử dụng nút Start/Stop không đúng cách

Thay vì phải loay hoay tìm chìa khóa cắm vào như trước, giờ đây, chỉ với một nút bấm Start/Stop, chiếc xe đã sẵn sàng lăn bánh. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nhiều tài xế vẫn băn khoăn về cách sử dụng và hiểu biết về hệ thống này, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp.

Nút Start/Stop có thể làm được nhiều điều hơn những gì mà các tài xế nghĩ.

Hệ thống khởi động bằng nút bấm không chỉ đơn thuần là một phương pháp khởi động động cơ. Nó hoạt động dựa trên giao tiếp không dây giữa chìa khóa thông minh và Bộ điều khiển điện tử (ECU) của xe. Mỗi chìa khóa thông minh được mã hóa với một mã duy nhất, cần được xác minh trước khi khởi động động cơ.

Khi nhấn nút khởi động trong khi giữ bàn đạp phanh, xe sẽ kiểm tra sự hiện diện của chìa khóa và xác nhận rằng bàn đạp phanh (đối với hộp số tự động) hoặc bàn đạp ly hợp (đối với hộp số sàn) đã được nhấn. Nếu tất cả các điều kiện này được đáp ứng, ECU sẽ kích hoạt mô-tơ khởi động, giúp động cơ hoạt động chỉ trong vài giây.

Một vấn đề thường gặp là khi pin chìa khóa thông minh hết điện, điều này có thể gây hoang mang cho người lái. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô đã tích hợp các biện pháp an toàn để xử lý tình huống này. Hầu hết các xe sẽ hiển thị cảnh báo pin yếu trên bảng điều khiển, giúp người dùng có thời gian thay pin.

Người lái hoàn toàn có thể khởi động xe ngay cả khi chìa khóa thông minh hết pin.

Dẫu vậy, nếu pin hết mà quên chưa thay pin thì sao? Trong trường hợp này, người dùng có thể đặt chìa khóa thông minh vào vị trí được chỉ định trên xe, thường gần nút khởi động, để khởi động động cơ thông qua công nghệ Giao tiếp trường gần (NFC).

Ngoài ra, công nghệ chìa khóa kỹ thuật số đang dần trở nên phổ biến, điều này cho phép người lái khởi động xe bằng smartphone. Tính năng này sử dụng công nghệ NFC hoặc băng thông siêu rộng (UWB) để giao tiếp với xe, giúp việc chia sẻ quyền truy cập trở nên dễ dàng hơn.

Không dừng lại ở đó, hệ thống khởi động bằng nút bấm cũng cung cấp nhiều chế độ nguồn khác nhau. Nhấn nút khởi động mà không nhấn bàn đạp phanh sẽ kích hoạt chế độ Phụ kiện (ACC), cho phép sử dụng một số thiết bị điện mà không cần khởi động động cơ. Trong khi đó, nhấn nút lần thứ hai sẽ chuyển sang chế độ BẬT, chuẩn bị cho tất cả các hệ thống điện hoạt động. Để khởi động động cơ, người dùng cần nhấn nút khởi động cùng lúc với bàn đạp phanh.

Nút Start/Stop cũng có thể được sử dụng để bật xe ở trạng thái sử dụng phụ kiện.

Việc nắm rõ các chế độ này sẽ giúp các chủ xe quản lý hệ thống điện của xe hiệu quả hơn, đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp tài xế hiểu rõ hơn về hệ thống khởi động bằng nút bấm, từ nguyên lý hoạt động đến các tính năng ẩn, từ đó có thể sử dụng xe một cách an toàn và hiệu quả.