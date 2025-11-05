Cục CSGT ra thông báo đối với xe kinh doanh vận tải

Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, thời gian qua, Cục đã công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT Công an các tỉnh, thành phố. Cục cũng công khai các trang thông tin điện tử, mạng xã hội như Facebook, Zalo. Việc này nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình giao thông như vi phạm, bất cập trong tổ chức giao thông, tai nạn giao thông.

Việc làm này mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

CSGT vận động các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện cho đội ngũ lái xe của mình. Ảnh: PHẠM HẢI

Hiện nay, trên toàn quốc có 799.617 xe ô tô đăng ký kinh doanh vận tải, chiếm 11,04% tổng số ô tô được đăng ký. Các phương tiện này thường xuyên di chuyển trên nhiều tuyến giao thông. Hầu hết xe đã được lắp đặt camera giám sát hành trình, camera 360 độ, giúp ghi nhận hành trình hoạt động của xe. Đây là nguồn thông tin quý giá phục vụ công tác bảo đảm TTATGT cho các cơ quan chức năng.

Trước thực tế đó, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc vận động các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện một số nội dung cụ thể. Theo đó, các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện cho đội ngũ lái xe của mình. Các đơn vị cũng cần lựa chọn những người có kinh nghiệm, trách nhiệm để hướng dẫn, chia sẻ kỹ năng xử lý tình huống, lái xe an toàn trên đường đèo dốc, miền núi. Đồng thời, cần rèn luyện văn hóa khi tham gia giao thông, đặc biệt với các lái xe mới.

Bên cạnh đó, Cục CSGT khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe khi lưu thông trên đường, nếu ghi nhận được hành vi vi phạm TTATGT. Các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường hay các vụ tai nạn giao thông cũng cần được ghi nhận. Khi đó, cần thông báo cho lực lượng CSGT qua số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy hoặc các kênh thông tin điện tử chính thức trên mạng xã hội.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSGT và các doanh nghiệp vận tải không chỉ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Việc này còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm TTATGT.