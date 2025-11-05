Honda Dream 2026 trình làng với bề ngoài vương giả, vẫn siêu tiết kiệm xăng

Honda Dream là mẫu xe số được ưa chuộng tại nhiều nước Đông Nam Á, mặc dù đã ngưng bán tại thị trường Việt Nam những mẫu xe này hiện vẫn được bán ra tại nhiều quốc gia khác như Campuchia, Myanmar. Mới đây, tại Campuchia, NCX Honda đã chínhh thức giới thiệu Dream 2026.

Ở phiên bản 2026 vừa trình làng, Dream 2026 được cập nhật bộ tem xe hoàn toàn mới mang phong cách đậm chất vương giả. Tem xe sử dụng màu vàng mang phong cách hoàng gia, đồng thời sử dụng các họa tiết của Romduol - quốc hoa của Campuchia. Logo Dream cũng được khảm nổi với màu bạch kim trên nhiều chi tiết xe đem tới sự ấn tượng về mặt ngoại hình.

Bên cạnh sự thay đổi về bộ tem xe mới, Dream 2026 cũng có 3 lựa chọn màu sắc gồm đen, đỏ và xanh. Tất cả đều là những màu rất đậm chất của Dream, kết hợp với tem xe mới càng làm tăng tính cao cấp của xe.

Đặc biệt, ở thế hệ 2026 này, Dream 2026 cũng được nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng sang đèn LED. Tất cả các bộ phận gồm đèn pha, đèn xi nhan trước/sau và đèn chiếu hậu đều được sử dụng đèn LED, nhưng vẫn giữ sắc vàng đặc trưng của bóng halogen truyền thống, mang phong cách hoài cổ - ADN đặc trưng của dòng Dream.

Về thiết kế, Honda hướng đến sự tiện nghi và thân thiện với mọi đối tượng người dùng. Chiều cao yên chỉ 760 mm, giúp cả nam và nữ đều có thể điều khiển xe dễ dàng. Yên xe được bọc bằng chất liệu mềm, tạo cảm giác êm ái khi ngồi lâu, phù hợp cho cả những chuyến đi ngắn trong phố hay hành trình dài. Tay lái được thiết kế rộng và chắc chắn, vị trí để chân đặt cân đối, giúp người lái giữ thăng bằng và điều khiển xe ổn định hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Dù mang dáng vẻ cổ điển, Dream 2026 lại được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Xe sử dụng động cơ 125 cc với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm và mạnh mẽ vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Honda cung cấp hai tùy chọn hộp số: 4 cấp và 5 cấp, tùy phiên bản. Hệ thống đánh lửa CD-i giúp xe khởi động dễ dàng, máy nổ êm và ổn định. Mức tiêu hao nhiên liệu rất ấn tượng – một bình xăng đầy có thể giúp xe di chuyển hơn 200 km, tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng.

Về kết cấu, Dream 2026 được chế tạo với khung thép ống chịu lực cao, phủ lớp chống gỉ nhằm thích ứng tốt với khí hậu nóng ẩm của khu vực châu Á. Bảng đồng hồ kết hợp giữa kim analog và màn hình LCD, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết như tốc độ, quãng đường, vòng tua máy và lượng nhiên liệu.

Xe được trang bị phanh đĩa trước 220 mm, phanh sau dạng tang trống, mang lại hiệu quả phanh an toàn nhưng vẫn giữ nét đơn giản truyền thống của dòng Dream, đồng thời giúp việc bảo dưỡng trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn. Hệ thống giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau truyền thống vẫn được duy trì, nổi tiếng với khả năng hấp thụ xung động tốt, giúp xe vận hành êm ái ngay cả trên những đoạn đường gồ ghề.

Honda Dream NCX-125 2026 được bán tại thị trường Camphuchia với giá từ 2500 USD - khoảng 65,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Với mức giá bán này, xe không còn là xe số giá rẻ mà thuọc vào phân khúc cao.