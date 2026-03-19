Toyota Việt Nam bàn giao gần 4.000 xe trong tháng 2/2026

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 2/2026 đạt 3.935 xe, bao gồm cả xe Lexus. Trong đó, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 3.890 xe, gồm 1.291 xe lắp ráp trong nước và 2.599 xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 709 xe bán ra, gấp hơn ba lần so với tháng trước.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi bàn giao 45 xe trong tháng 2, nâng tổng số xe Lexus đã được giao tới khách hàng Việt Nam lên 16.316 xe kể từ khi thương hiệu chính thức ra mắt thị trường.

Về cơ cấu sản phẩm, Hilux nổi bật với 871 xe bán ra, vươn lên dẫn đầu doanh số của TMV, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mẫu bán tải này tại Việt Nam. Xếp ở vị trí thứ hai là Yaris Cross với 638 xe, tiếp tục duy trì phong độ ổn định và được khách hàng đô thị ưa chuộng. Theo sau lần lượt là Vios với 615 xe, Veloz Cross 595 xe, Innova Cross 397 xe và Corolla Cross 379 xe, đóng góp tích cực vào tổng doanh số chung.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của các dòng xe Toyota tại thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe thân thiện môi trường và công nghệ Hybrid.