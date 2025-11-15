Kia Seltos đời mới chốt lịch ra mắt, thêm bản hybrid và hệ dẫn động e-AWD

Kia xác nhận sẽ chính thức giới thiệu Seltos thế hệ mới vào tháng sau, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của mẫu SUV đô thị ăn khách. Bên cạnh thiết kế được làm mới toàn diện, thế hệ 2026 của Seltos sẽ lần đầu tiên có tùy chọn động cơ hybrid và hệ dẫn động bốn bánh điện tử e-AWD do Kia tự phát triển.

Kia Seltos thế hệ tiếp theo lộ ảnh chạy thử tại Hàn Quốc. Ảnh: Shorts Car

Việc bổ sung cấu hình hybrid nằm trong kế hoạch điện hóa toàn diện của Kia, trong bối cảnh nhu cầu xe điện thuần túy vẫn đang tăng chậm. Seltos Hybrid được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn trung hòa giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tính thân thiện môi trường và cảm giác vận hành linh hoạt, phù hợp với người dùng đô thị.

Theo kế hoạch, Seltos mới sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 8/2026 tại nhà máy Autoland Gwangju (Hàn Quốc), sau màn ra mắt toàn cầu cuối năm 2025.

Một chiếc Kia Seltos bị bắt gặp chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: RushLane

Nguồn tin từ The Korean Car Blog cho biết, Kia đang xem xét hai cấu hình truyền động hybrid cho Seltos mới:

• Động cơ hybrid 1.6L GDi – hiện dùng trên Kia Niro và Hyundai Kona Hybrid, cho công suất khoảng 141 mã lực.

• Động cơ hybrid tăng áp 1.6L Turbo GDi – giống Kia Sportage, mang lại sức mạnh vượt trội trong phân khúc.

Nếu Kia lựa chọn phương án thứ hai, Seltos sẽ trở thành một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ mạnh mẽ nhất thị trường. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố quyết định cuối cùng, nhiều khả năng sẽ được chốt trong giai đoạn tiền sản xuất để tối ưu hiệu suất và chi phí.

Động cơ 1.6 GDi hay 1.6 Turbo GDi sẽ được trang bị cho hệ truyền động hybrid của Kia Seltos?

Cùng với động cơ hybrid, Kia Seltos mới còn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh điện tử e-AWD – công nghệ do hãng tự nghiên cứu nhằm cải thiện khả năng vận hành trên nhiều địa hình.

Hệ thống này giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa các bánh, tăng độ ổn định khi vào cua và khả năng bám đường trên mặt trơn trượt. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp Kia Seltos cạnh tranh tại các thị trường ưu tiên khả năng off-road nhẹ như châu Âu.

Từ khi ra mắt năm 2019, Kia Seltos đã ghi dấu ấn với thiết kế hiện đại, không gian thực dụng và giá bán hợp lý, nhiều năm liền dẫn đầu doanh số phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Hàn Quốc. Phiên bản diesel từng được cung cấp nhưng đã bị loại bỏ do nhu cầu giảm mạnh.

Bản dựng đồ họa Kia Seltos đời mới

Với sự xuất hiện của bản hybrid, Kia Seltos không chỉ đáp ứng yêu cầu khí thải ngày càng khắt khe mà còn mở rộng nhóm khách hàng hướng đến xe xanh giá phải chăng.

Dự kiến, giá khởi điểm của Seltos mới vẫn duy trì ở mức khoảng 20 triệu won (tương đương 360 triệu đồng), giúp Kia tiếp tục giữ lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị.