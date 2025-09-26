Suzuki Victoris chốt giá từ 315 triệu đồng, cạnh tranh KIA Seltos

Suzuki vừa giới thiệu mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới mang tên Victoris tại thị trường Ấn Độ. Xe được phân phối với 6 phiên bản, giá bán dao động từ 1,05 – 1,999 triệu Rupee (tương đương 315 – 599 triệu đồng).

Đây là mẫu SUV cỡ B thứ hai của liên doanh Maruti Suzuki tại Ấn Độ, sau Grand Vitara, và sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor và Honda Elevate.

Victoris được lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu SUV điện e-Vitara, thể hiện rõ ở phần đầu và đuôi xe. Ở bản cao cấp, xe có đèn pha LED, đèn hậu LED, đèn sương mù và mâm hợp kim 17 inch.

Khoang nội thất nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, vô lăng ba chấu, ghế trước thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh, cùng nhiều tiện ích cao cấp như âm thanh Dolby Atmos 8 loa, đèn viền 64 màu, sạc không dây, màn hình HUD, lọc không khí và cốp điện.

Xe trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, ABS, EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và móc ghế trẻ em ISOFIX. Bản cao cấp có thêm camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp và đặc biệt là ADAS cấp độ 2 – lần đầu xuất hiện trên xe của Maruti Suzuki, giúp Victoris đạt chứng nhận an toàn 5 sao Bharat NCAP.

Suzuki Victoris có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 1.5L mild hybrid, 4 xi-lanh, công suất 103 mã lực. Thứ 2 là máy xăng 1.5L hybrid, 3 xi-lanh, công suất 116 mã lực. Cuối cùng là máy xăng-CNG 1.5L, công suất 89 mã lực, với bình CNG đặt dưới gầm để tối ưu không gian chứa đồ.

Đi kèm là các tùy chọn hộp số sàn 5 cấp, tự động 6 cấp hoặc e-CVT, trong đó bản xăng số tự động có thêm hệ dẫn động 4 bánh AllGrip. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ từ 3,5 – 5,2 lít/100 km.

Khách hàng Ấn Độ đã có thể đặt mua Victoris từ ngày 3/9/2025 tại hệ thống showroom Maruti Arena, nơi mẫu xe này được kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực.