Lộ diện KIA Seltos đời mới, kích thước lớn hơn, thêm bản hybrid

Hãng xe KIA được cho là đang phát triển Seltos thế hệ mới – mẫu SUV đô thị rất được ưa chuộng tại nhiều thị trường. Xe dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào tháng 11 năm nay với những thay đổi đáng kể về thiết kế, không gian và công nghệ vận hành.

KIA Seltos thế hệ mới chạy thử cùng lớp ngụy trang

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, KIA Seltos mới sẽ dài hơn ít nhất 100 mm, đạt tổng chiều dài 4.465 mm, trở thành mẫu SUV dài nhất phân khúc – vượt Jeep Compass (4.395 mm) cũng như các đối thủ Hyundai Creta (4.330 mm) và Maruti Grand Vitara (4.345 mm). Nhờ đó, trục cơ sở và khoang hành khách sẽ rộng rãi hơn, dung tích khoang hành lý cũng được cải thiện.

Những hình ảnh chạy thử được chụp lại hé lộ nội thất tái thiết kế với bảng táp-lô và vật liệu bọc mới. Ngoại thất lấy cảm hứng từ các mẫu SUV Syros và EV9, vẫn giữ phong cách vuông vức, áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United”. KIA Seltos mới được trang bị mâm hợp kim 18 inch, lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù thiết kế lại.

KIA Seltos thế hệ mới chạy thử cùng lớp ngụy trang

KIA Seltos thế hệ mới vẫn có các tùy chọn động cơ 1.5L hút khí tự nhiên (113 mã lực), 1.5L tăng áp (158 mã lực) và 1.5L diesel (114 mã lực). Điểm mới là sự xuất hiện của biến thể hybrid – dự kiến kết hợp động cơ xăng 1.5L MPi với hệ thống hybrid dành cho các phiên bản cao cấp. Bản hybrid có thể sẽ được tung ra sau vài tháng so với các bản động cơ đốt trong. Hộp số sàn và tự động vẫn được duy trì nhằm đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Bản dựng kỹ thuật số KIA Seltos thế hệ mới

Các trang bị an toàn trên xe vẫn bao gồm 6 túi khí, phanh đĩa bốn bánh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cùng tính năng khóa/mở cửa tự động theo tình huống va chạm.