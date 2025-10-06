Ra mắt KIA Carnival HEV Hybrid, sang hơn, mạnh hơn và tiết kiệm hơn

KIA vừa chính thức giới thiệu Carnival HEV 2026 tại thị trường Thái Lan. Mẫu MPV 7 chỗ hybrid này được nhập khẩu từ Malaysia, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cao cấp với mức giá từ 2,499 – 2,699 triệu baht (tương đương 2,0 – 2,2 tỷ đồng).

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid xăng – điện gồm động cơ 1.6L T-GDi kết hợp mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 245 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt khoảng 15,9 km/lít, tương đương 6,3 lít/100 km. Người lái có thể chọn bốn chế độ vận hành gồm EV, Eco, Smart và Sport, cùng ba cấp độ phanh tái tạo năng lượng.

KIA trang bị cho Carnival HEV loạt công nghệ hỗ trợ vận hành mới như E-Handling, E-Ride và E-Evasive Handling Assist, giúp xe vận hành ổn định, êm ái và an toàn hơn.

Về thiết kế, Carnival HEV mang phong cách lai giữa SUV và MPV, với kích thước 5.155 x 1.995 x 1.785 mm, trục cơ sở 3.090 mm. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt “mũi hổ”, đèn pha LED tạo hình khối lập phương, mâm hợp kim 19 inch và cửa trượt điện hai bên. Phiên bản Luxury được bổ sung cửa sổ trời kép, tăng thêm độ thoáng cho khoang cabin.

Không gian nội thất bố trí 7 chỗ ngồi dạng 2+2+3, với ghế thương gia hàng hai có thể ngả lưng, duỗi chân bằng điện và chế độ thư giãn một chạm. Ở bản Premium, hàng ghế thứ hai có thể xoay hoặc tháo rời, trong khi hàng ghế cuối gập phẳng để mở rộng khoang chứa đồ.

Khoang lái nổi bật với màn hình cong liền khối, gồm cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ngoài ra còn có HUD 11 inch, âm thanh BOSE 12 loa (bản Luxury), đèn viền nội thất 64 màu, sạc không dây, 6 cổng USB-C và điều hòa tự động 3 vùng.

Hệ thống an toàn đạt tiêu chuẩn cao nhất của KIA với 8 túi khí và gói ADAS, gồm phanh tự động khẩn cấp, giữ làn đường, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái nâng cao.

Tại Thái Lan, Carnival HEV được bán ra với hai phiên bản: HEV Premium ( 2.499.000 baht) và HEV Luxury (2.699.000 baht). Khách hàng được hưởng bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, pin cao áp 8 năm hoặc 160.000 km, miễn phí bảo dưỡng 3 năm (hoặc 30.000 km), bảo hiểm năm đầu tiên, cứu hộ 24/7 trong 7 năm, và ưu đãi lãi suất 1,77%.

Xe có bốn màu ngoại thất: trắng Snow Flake White Pearl, đen Jet Black, xám Meteor Grey và xanh Astra Blue; nội thất đen (Premium) hoặc đen – nâu (Luxury).