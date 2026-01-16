Khoang lái mới của Volkswagen có gì đặc biệt?

Sau thời gian dài gây tranh cãi với các phím cảm ứng khó sử dụng, Volkswagen vừa ra mắt thiết kế khoang lái mới trên mẫu ID. Polo, đánh dấu sự trở lại của các nút bấm và công tắc vật lý truyền thống. Volkswagen đang thực hiện một bước đi mang tính "sửa sai" quyết liệt đối với thiết kế nội thất, đặc biệt là trên các dòng xe điện (EV).

Hãng xe Đức vừa trình làng khoang lái thế hệ mới trên mẫu hatchback điện ID. Polo tại thị trường châu Âu, với điểm nhấn là sự xuất hiện dày đặc của các phím điều khiển cơ học thay cho dạng cảm ứng điện dung vốn bị người dùng phàn nàn trên các model hiện tại.

Volkswagen vừa ra mắt thiết kế khoang lái mới trên mẫu xe điện ID. Polo.

Trong nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng, vô lăng của ID. Polo mới đã được trang bị các cụm nút bấm vật lý để điều khiển hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) và đa phương tiện. Khu vực bảng điều khiển trung tâm cũng đón nhận một dãy công tắc cơ học dành riêng cho việc điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió.

Mặc dù một số tính năng như sưởi ghế hay sấy kính sau vẫn được tích hợp vào màn hình cảm ứng, nhưng chúng đã được bố trí ở vị trí cố định dưới đáy màn hình để người lái dễ dàng thao tác. Bước chuyển dịch này thực tế đã bắt đầu nhen nhóm từ các phiên bản mới của Golf và Tiguan tại Mỹ, nhưng trên ID. Polo, nó trở nên đồng bộ và triệt để hơn.

Volkswagen cải thiện trải nghiệm người trên vô lăng mới của dòng xe điện ID.

Dù thiết kế này hiện mới chỉ xuất hiện trên ID. Polo (mẫu xe chưa bán tại Mỹ), giới chuyên môn kỳ vọng "làn sóng" nút bấm vật lý sẽ sớm xuất hiện trên bản nâng cấp của mẫu SUV ID.4 và ID.Buzz trong thời gian tới.

Việc Volkswagen sẵn sàng từ bỏ xu hướng "số hóa hoàn toàn" để quay lại với các giá trị thực dụng cho thấy hãng đã lắng nghe phản hồi từ khách hàng. Đây được xem là một "quyết tâm đầu năm mới" đầy thực tế, hứa hẹn giúp các dòng xe của VW trở nên thân thiện và an toàn hơn khi người lái không còn phải mất tập trung để tìm kiếm các menu cảm ứng phức tạp.