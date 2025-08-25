Volkswagen Amarok thế hệ mới sử dụng nền tảng với xe Trung Quốc nào?

Mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Argentina, có hệ thống truyền động hybrid và sử dụng kiến trúc khung gầm rời của tập đoàn SAIC (Trung Quốc). Mẫu xe này dự kiến sẽ chia sẻ hầu hết các thành phần với Maxus Interstellar X / LDV Terron 9.

Một phiên bản mới của Amarok sẽ đến Nam Mỹ, đánh dấu một chương mới trong dòng xe bán tải cỡ trung của Volkswagen. Được công bố vài tháng trước, mẫu xe sắp tới dự kiến ra mắt vào năm 2027 và sẽ được sản xuất tại địa phương, hoàn toàn tách biệt với mẫu Amarok dựa trên Ford Ranger đang được bán trên các thị trường toàn cầu khác.

VW hiện đã cung cấp thêm chi tiết, bao gồm xác nhận rằng chiếc xe sẽ có hệ thống truyền động hybrid. Trước đó, đã có thông tin rằng mẫu xe này sẽ sử dụng khung gầm rời có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Không giống như mẫu Amarok gốc vẫn đang tiếp tục sản xuất ở Nam Mỹ sau một đợt nâng cấp gần đây, mẫu xe mới này sẽ không được phát triển hoàn toàn nội bộ. Thay vào đó, nó là kết quả của sự hợp tác giữa VW và nhà sản xuất ô tô Trung Quốc SAIC. Theo các báo cáo địa phương, thiết kế và kiến trúc của xe dự kiến sẽ lấy cảm hứng nhiều từ Maxus Interstellar X, còn được bán ở Úc với tên gọi LDV Terron 9.

Về mặt thiết kế, mẫu Amarok mới dự kiến sẽ có tỉ lệ và cấu trúc thân xe tương tự mẫu SAIC Maxus Interstellar X, vốn có chiều dài 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.300 mm. Mẫu xe này cũng có thể chia sẻ một số tấm thân vỏ và linh kiện nội thất, mặc dù VW đã hé lộ một thiết kế đầu xe độc đáo. Một bản phác thảo cho thấy xe sẽ có một diện mạo riêng biệt với dải đèn LED chạy ngang, lưới tản nhiệt nhỏ gọn, cản xe mạnh mẽ và nắp ca-pô được tạo hình ấn tượng.

SAIC Maxus Interstellar X hiện đang có sẵn động cơ dầu, dung tích 2.5L tăng áp, trong khi mẫu xe có liên quan chặt chẽ là Maxus eTerron 9 lại có hệ truyền động hoàn toàn bằng điện. Nền tảng khung gầm rời mà hai xe này chia sẻ hỗ trợ nhiều loại động cơ, bao gồm cả hệ thống hybrid, vốn là thứ mà VW dự định sử dụng cho mẫu xe tập trung vào thị trường Nam Mỹ này.

Mẫu "Amarok Nam Mỹ" mới sẽ chỉ được bán độc quyền trong khu vực này. Trong khi đó, mẫu Amarok chạy động cơ đốt trong tiêu chuẩn sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng ở các thị trường khác trên thế giới. Chiến lược chia sẻ chi phí phát triển cho mẫu xe bán tải ở Nam Mỹ của VW cũng tương tự như đối thủ Stellantis, khi các mẫu xe Fiat Titano, Peugeot Land Trek và Ram 1200 đều được phát triển dựa trên các mẫu bán tải cỡ trung của Trung Quốc là Kaicene F70 và Changan.