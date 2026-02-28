Volkswagen bổ sung thêm hai sản phẩm SUV mới tại Việt Nam

Hệ thống đại lý Volkswagen toàn quốc bắt đầu nhận đặt cọc Teramont Pro và Pro Max. Volkswagen Teramont Pro là dòng xe SUV Cao Cấp – King Size Premium SUV có kích thước lớn nhất phân khúc 7 chỗ ngồi (hơn 5,1 m), cũng là chiếc SUV được trang bị hàng ghế thương gia dành cho ghế hành khách phía trước – QUEEN SEAT.

Teramont Pro đáp ứng nhu cầu trải nghiệm lái xe SUV mạnh mẽ hơn, cũng như nâng tầm trải nghiệm khách hàng với các công nghệ tân tiến, cùng ghế ngồi và tiện nghi chuẩn mực hạng thương gia. Teramont Pro có các tuỳ chọn màu sắc: Trắng Pure, Đen Deep Black, Tím Light, Xanh Violet và bản Teramont Pro Max có các màu sắc: Trắng Pure, Tím Light, Xanh Violet.

Volkswagen toàn quốc bắt đầu nhận đặt cọc Teramont Pro và Pro Max.

Khả năng cách âm khoang hành khách toàn diện nhất phân khúc, đến từ 4 yếu tố lớn: Tối ưu từ lõi động cơ yên tĩnh hơn nhờ cải tiến hệ thống căng xích cam. Ngoài ra, cách âm sàn xe vượt trội với việc sử dụng 21kg lớp cách âm bằng hợp chất dạng cao su.

Xe được trang bị cách âm toàn diện khoang xe: tăng cường cách âm cửa, khoang hành lý, bảng táp lô, kính cách âm. Và lốp xe công nghệ tiêu âm Sound Comfort: sử dụng hợp chất cách âm bên trong cấu trúc lốp - giúp giảm hơn 50% tiếng ồn do ma sát ở lốp xe. Xe được trang bị hệ thống loa cao cấp Harman Kardon 14 loa, mang lại cho hành khách không gian thư giãn hoàn hảo.

Điểm nhấn nội thất là ghế hạng thương gia cao cấp QUEEN SEAT duy nhất trong phân khúc SUV cao cấp, được bọc da cùng form ghế thể thao, chỉnh điện 14 hướng, tích hợp thông gió và làm mát/sưởi, đệm lưng chỉnh điện 4 hướng cùng 8 chế độ massage, đệm đỡ chân chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí, chức năng ra vào xe tiện lợi.

Cụm dèn chiếu sáng hai tầng lạ mắt.

Logo Volkswagen phí sau xe có khả năng phát sáng.

Không gian xe Teramont Pro mang triết lý King Size Interior Space, bố trí ghế thông minh, khả năng gập phẳng hoàn toàn 2 hàng ghế sau mang lại không gian lớn nhất cho cả 3 hàng ghế, tạo nên dấu ấn thành công của dòng xe Teramont

Teramont Pro còn có gập điện hàng ghế 3, bố trí cổng sạc 45V ở phía sau, khoang chứa đồ rộng. Khung và thân xe an toàn với tỉ lệ lớn lên đến 82.3% thép có độ bền và khả năng chịu lực cao, trong đó thép tạo hình nóng chiếm 26,8% được sử dụng khi chế tạo thân xe Teramont Pro, kết hợp với công nghệ hàn Laser tiên tiến giúp tăng độ cứng vững và độ bền của thân xe, đồng thời nâng cao trải nghiệm lái và an toàn.

Volkswagen Teramont Pro trang bị động cơ EA888 thế hệ 5 mới, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION thế hệ mới.

Không gian nội thất rộng rãi và sở hữu màn hình giải trí to.

Động cơ áp dụng công nghệ VTG (Variable Turbine Geometry), tăng áp điều hướng cánh và hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp áp suất cao 500bar giúp xe đạt được tỉ số nén tối ưu. Gia tăng công suất 23.5% và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Teramont Pro trang bị 9 túi khí an toàn với túi khí trung tâm hàng ghế trước và hệ thống an toàn chủ động như: Phanh đĩa thông gió trước/sau / Hệ thống ABS/EBD/BA / Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR / Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL / Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Hệ thống phanh tay điện tử & Autohold / Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hỗ trợ xuống dốc HDC / Phanh hỗ trợ đỗ xe Maneuver Braking

Chưa dừng lại ở đó xe còn được trang bị hỗ trợ lái xe thông minh IQ. Drive và các trang bị an toàn như: Kiểm soát hành trình thích ứng ACC / Giới hạn tốc độ Speed Limiter / Giám sát phía trước và phanh khẩn cấp AEB / Hỗ trợ giữ làn đường LKA / Hỗ trợ chuyển làn đường LCA / Cảnh báo giao thông phía sau RTA / Hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp Emergency Assist / Hỗ trợ đỗ xe Park Assist / Kiểm soát cự ly đỗ xe PDC / Camera360 / Cảnh báo người lái tập trung / Bảo vệ hành khách chủ động trước va chạm / Cảnh báo mở cửa

Điểm nhấn nội thất là ghế hạng thương gia cao cấp QUEEN SEAT duy nhất trong phân khúc.

Volkswagen Teramont Pro có hai phiên bản sẽ ra mắt chính thức vào cuối tháng 3/2026 và được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc với mức giá như sau: Teramont Pro có giá dự kiến: 2,799 tỷ đồng và Teramont Pro Max có giá dự kiến: 2,888 tỷ đồng