Volkswagen trình làng mẫu xe T-Roc thế hệ mới

Volkswagen vừa ra mắt T-Roc thế hệ thứ hai và đây là một động thái tất yếu khi mẫu xe được mệnh danh là “Golf SUV” này đã bán được hơn 2 triệu chiếc kể từ năm 2017. Tại thị trường Đức, xe có giá khởi điểm từ 30.845 euro (khoảng 950 triệu đồng).

So với thế hệ đầu tiên, T-Roc 2025 có kích thước lớn hơn ở mọi chiều: dài x rộng x cao lần lượt: 4.373 mm x 1.828 x và cao 1.562 mm (+9 mm). Chiều dài cơ sở cũng tăng 28 mm, đạt 2.631 mm, giúp không gian để chân hàng ghế sau rộng rãi hơn và dung tích khoang hành lý tăng thêm 30 lít, đạt 475 lít.

Chiếc xe màu vàng Canary Yellow trong bài là phiên bản R-Line, trong khi chiếc màu đỏ Flamed Red là bản tiêu chuẩn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED chạy ngang hết chiều rộng, tương tự ở phía sau (bao gồm cả logo VW phát sáng màu đỏ).

Khách hàng có thể tùy chọn thêm logo VW phía trước phát sáng, đèn pha ma trận IQ.Light LED, ghế massage và màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD). Nhìn chung, T-Roc 2025 sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút.

Với việc loại bỏ hộp số sàn truyền thống, T-Roc mới sử dụng cần số điện tử gắn trên cột lái, giúp giải phóng không gian ở bệ trung tâm để bố trí sạc điện thoại không dây. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại hoàn toàn.

Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng giờ đây là một máy tính bảng 10 inch đứng độc lập, thay vì nằm trong hốc như trước. Màn hình cảm ứng trung tâm cũng có hai tùy chọn kích thước là 10.4 inch hoặc 12.9 inch. Các khe gió điều hòa được giấu tinh tế ở hai bên, mặc dù hệ thống điều khiển điều hòa vẫn được tích hợp vào màn hình cảm ứng.

Về động cơ, T-Roc mới ban đầu chỉ có duy nhất lựa chọn động cơ lai, dung tích 1.5L eTSI 48V mild-hybrid, với hai mức công suất là 116 mã lực hoặc 150 mã lực, truyền động tới bánh trước.

Ngoài rai, Volkswagen sẽ bổ sung thêm hai phiên bản hybrid, bao gồm động cơ xăng, dung tích 2.0L TSI mild-hybrid với hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, và một phiên bản hiệu suất cao T-Roc R. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp, loại bỏ hoàn toàn tùy chọn số sàn.

Được phát triển trên nền tảng MQB evo, T-Roc mới còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại tùy thuộc vào phiên bản, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình Travel Assist với tính năng tự động chuyển làn, ACC và tính năng đỗ xe điều khiển bằng điện thoại thông minh. Volkswagen cho biết T-Roc 2025 có hệ số cản gió là 0.29 Cd, cải thiện 10% so với thế hệ trước, giúp xe vận hành hiệu quả hơn.