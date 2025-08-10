Volkswagen Touareg bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt, giá hơn 3 tỷ đồng

Sự kiện khai trương đồng loạt 5 đại lý mới, bao gồm cả những mô hình độc đáo như "Urban Store" trong tháng 8/2025 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển đầy tham vọng của Volkswagen tại Việt Nam.

Volkswagen, thương hiệu xe hơi Đức đã có một bước đi đầy ấn tượng khi đồng thời khai trương 5 đại lý mới trên khắp cả nước như sau: Volkswagen An Phú, Golden, Khánh Hội, Đồng Nai và Thanh Hóa. Sự kiện này không chỉ khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của hãng mà còn thể hiện quyết tâm mang những sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp đến gần hơn với khách hàng Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện, Volkswagen Việt Nam cũng giới thiệu thêm hai phiên bản nâng cấp của mẫu SUV đầu bảng Touareg là Highline và R-Line, nâng tổng số phiên bản lên 4. Sự bổ sung này mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn, từ mức giá dễ tiếp cận đến các trang bị công nghệ cao cấp nhất.

Volkswagen Touareg từ lâu đã được mệnh danh là biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp. Mẫu SUV này không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế sang trọng và khả năng vận hành vượt trội. Hai phiên bản mới ra mắt là Highline và R-Line tiếp tục củng cố vị thế đó, với ngoại hình được nâng cấp và hàng loạt tính năng cao cấp.

Phiên bản Touareg Highline có giá bán 3,099 tỷ đồng.

Đặc biệt, hai phiên bản Highline và R-Line gây ấn tượng mạnh với nhiều nâng cấp đáng giá. Trong khi phiên bản Highline nổi bật với hệ thống đèn IQ.Light HD Matrix hiện đại, thì phiên bản R-Line mang đậm phong cách thể thao với lưới tản nhiệt và ghế ngồi đặc trưng R-Line, cùng hệ thống âm thanh Dynaudio cao cấp.

Hệ thống chiếu sáng IQ.Light HD Matrix: Đây là công nghệ tiên tiến nhất của Volkswagen, sử dụng hơn 38.400 đèn LED tương tác để tạo ra khả năng chiếu sáng chính xác và tối ưu, giúp cải thiện tầm nhìn và đảm bảo an toàn tối đa cho người lái.

Khoang lái kỹ thuật số Innovision Cockpit: Sự kết hợp liền mạch giữa màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình giải trí 15 inch tạo nên một không gian lái hiện đại, sang trọng, mang đến trải nghiệm công nghệ hàng đầu.

Phiên bản Touareg R-Line có giá bán 3,399 tỷ đồng.

Ghế Ergo Comfort và An toàn 5 sao Euro NCAP: Ghế ngồi được thiết kế tiện nghi với chức năng massage, sưởi và làm mát, mang lại sự thoải mái tối đa trên những hành trình dài. Touareg cũng đạt chuẩn an toàn 5 sao từ Euro NCAP với 10 túi khí, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Hệ thống treo khí nén Air Suspension (trên Luxury, Highline, R-Line): Hệ thống này giúp tự động điều chỉnh độ cao gầm xe, mang lại sự êm ái vượt trội và khả năng thích ứng linh hoạt với các điều kiện vận hành, từ đường phố đến off-road.

Động cơ và hệ dẫn động: Touareg sử dụng động cơ 2.0 TSI mạnh mẽ, sản sinh công suất 251 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION, xe mang lại khả năng vận hành linh hoạt, ổn định trên mọi địa hình. Hệ thống 4MOTION có thể phân phối lực kéo lên tới 70% cho cầu trước và 80% cho cầu sau, đảm bảo độ bám đường tối ưu.

Chế độ lái đa dạng: Với các chế độ lái từ On-road (Eco, Normal, Sport...) đến Off-road (Snow, Off-road Auto, Sand...), Touareg cho phép người lái tùy chỉnh để phù hợp với mọi điều kiện đường sá, từ đường trường êm ái đến địa hình phức tạp.

Với những nâng cấp đáng giá và sự đa dạng về phiên bản, Volkswagen Touareg Highline và R-Line hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng mới trong phân khúc SUV hạng sang, tiếp tục khẳng định vị thế của Volkswagen trong lòng những người yêu xe tại Việt Nam.

Cả 4 phiên bản đã chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc từ ngày 8/8. Với việc bổ sung Highline và R-Line, dòng sản phẩm Touareg tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng:

Tại Việt Nam, Volkswagen tập trung phát triển danh mục sản phẩm SUV và MPV cao cấp, hướng tới những khách hàng yêu thích thương hiệu xe Đức. Dòng sản phẩm chủ lực bao gồm Viloran, Tiguan, Teramont và đặc biệt là mẫu xe Touareg.

Hãng cũng không quên nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đặc biệt, Volkswagen Việt Nam đang đầu tư mạnh vào xe năng lượng mới (NEV), với mục tiêu trở thành nhà cung cấp xe điện cao cấp để hòa nhịp với xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Volkswagen Touareg tại Việt Nam