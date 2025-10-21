Khoa học lý giải vì sao chim “thích” ị lên xe của bạn

Một báo cáo mới đây từ công ty Alan's Factory Outlet có trụ sở tại Virginia (Mỹ) đã chỉ ra rằng có những lý do khoa học và tiến hóa khiến chim có xu hướng “nhắm” vào một số loại xe nhất định.

Phân chim là nỗi khó chịu của các lái xe.

Dựa trên khảo sát 1.000 tài xế tại Mỹ, báo cáo đã kết hợp phản hồi từ người tham gia với nghiên cứu về hành vi của chim. Kết quả cho thấy, xe màu nâu, đỏ và đen thường dễ bị chim “bắn” phân hơn, trong khi những chiếc xe màu sáng như trắng hoặc bạc ít bị ảnh hưởng hơn. Về thương hiệu, xe tải Ram đứng đầu danh sách những chiếc xe dễ bị chim “tấn công”, tiếp theo là Jeep, Chevrolet, Nissan và Dodge.

Ngoài ra, khảo sát cũng chỉ ra rằng 58% người tham gia đã gặp phải tình trạng chim ị lên xe nhiều lần trong cùng một ngày, với 11% cho biết điều này đã gây hư hỏng sơn. Đặc biệt, 30% người được hỏi cảm thấy rằng chim đã “nhắm mục tiêu” vào xe của họ, trong đó chủ sở hữu xe Lexus (47%), Tesla (39%) và Dodge (35%) là những người cảm thấy bị “tấn công” nhiều nhất.

Chim thường "ưu tiên" các màu xe có tính chất tối.

Phân chim không chỉ gây phiền toái mà còn ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của tài xế. Khoảng 6% người tham gia đã phải hủy hoặc trì hoãn kế hoạch vì phải xử lý phân chim trên xe, trong khi 14% cho biết họ đã bị phân chim bắn vào người khi ra vào xe. Hơn nữa, 57% thừa nhận đã chi tiền cho việc rửa xe chỉ để xử lý phân chim, và 39% cho biết lý do chính khiến họ phải rửa xe nhiều lần trong tháng là do phân chim.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng chi phí cho việc rửa xe và sửa chữa liên quan đến phân chim có thể lên tới hơn 500 USD (13,17 triệu đồng) mỗi năm đối với một phần tư số người được hỏi. Đặc biệt, chủ xe Tesla và BMW thường phải chi phí bảo trì cao hơn 500 USD do ảnh hưởng của phân chim.

Nỗi lo về phân chim cũng đã dẫn đến những thay đổi trong hành vi của người lái xe. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại rằng bãi đậu xe của họ không đủ an toàn trước phân chim, và 38% cho biết họ sẵn sàng đi bộ thêm một đoạn để tránh “khu vực phân chim”.

Phân chim kiến người dùng tốn kém nhiều chi phí.

Cuộc khảo sát cũng đưa ra một số lý do tại sao chim có thể bị thu hút bởi một số loại xe nhất định. Chim thường thích đậu dưới tán cây, đường dây điện hoặc biển báo đường phố vì những vị trí này mang lại sự an toàn và tầm nhìn. Hơn nữa, chim có khả năng nhìn thấy màu sắc khác với con người, điều này có thể khiến màu nâu, đỏ và đen trở nên hấp dẫn hơn đối với chúng.

Báo cáo kết luận: “Nếu cảm thấy xe của mình như một thỏi nam châm hút phân chim, bạn không sai. Khoa học cho thấy có thể có nhiều nguyên nhân hơn là chỉ đơn thuần là vận rủi”.