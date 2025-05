Đừng để tiền rơi: Vì sao xe cũ "đắt giá" hơn xe mới ở Việt Nam?

Khấu hao xe ô tô: Hiểu đúng để tránh thiệt hại tài chính

Mua xe ô tô là khoản đầu tư lớn, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về khấu hao, yếu tố quyết định giá trị thực của chiếc xe theo thời gian. Ở Việt Nam, tâm lý “xe mới là tốt nhất” vẫn phổ biến, khiến nhiều người bỏ qua thực tế xe mới mất giá rất nhanh, đặc biệt trong những năm đầu sử dụng.

Xpander mới là lựa chọn của rất nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam

Theo quy định và nghiên cứu mới nhất, xe ô tô mới thường mất giá khoảng 16-20% ngay năm đầu tiên, sau đó khấu hao trung bình 7-12% mỗi năm trong 4-5 năm tiếp theo. Sau 5 năm, một chiếc xe mới có thể mất tới gần 55% giá trị ban đầu. Đây là con số đáng báo động, khiến nhiều chủ xe mới “đau ví” khi bán lại.

Trong khi đó, xe cũ dù đã qua sử dụng cũng có mức khấu hao rõ ràng, dao động từ 7-10% mỗi năm tùy tình trạng xe. Ví dụ, một chiếc xe có giá lăn bánh 800 triệu đồng sau 5 năm sử dụng với tỷ lệ khấu hao 8% mỗi năm sẽ còn giá trị khoảng 480 triệu đồng, tức mất gần 40% giá trị ban đầu.

Thực trạng thị trường ô tô Việt Nam và xu hướng mua xe mới

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong quý I/2025, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ hơn 118.800 xe mới các loại, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 4/2025, doanh số đạt 29.585 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, dù giảm nhẹ 7% so với tháng trước đó.

Trong số này, các mẫu xe bán chạy nhất bao gồm VinFast VF3, VF5, VF6, Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Mazda CX-5, Toyota Vios, Ford Everest, và các mẫu xe của Honda như CR-V, Civic, City… cho thấy nhu cầu mua xe mới vẫn rất cao và đa dạng.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh số xe mới không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng hiểu rõ về chi phí thực tế và khấu hao xe. Nhiều người vẫn giữ quan niệm “xe mới là tốt nhất”, bỏ qua việc xe mới mất giá nhanh và chi phí bảo dưỡng, vận hành cao hơn xe cũ.

Anh Minh Tuấn, một người dùng xe tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi từng mua xe mới và bán lại sau 3 năm thì mất gần 40% giá trị. Sau đó tôi chuyển sang mua xe cũ, dù phải bỏ công tìm hiểu kỹ nhưng tiết kiệm được rất nhiều tiền, đồng thời vẫn có xe chất lượng tốt”.

Sai lầm phổ biến khi mua xe mới

Nhiều người mua xe mới chỉ dựa vào cảm giác “nguyên zin”, bảo hành đầy đủ và sự an tâm về chất lượng mà quên mất rằng giá trị tài sản của họ đang giảm rất nhanh ngay khi xe rời showroom. Khấu hao nhanh khiến người mua xe mới chịu thiệt hại tài chính lớn nếu có ý định bán lại trong vòng 3-5 năm.

Chuyên gia ô tô Anh Nguyễn nhận định: “Xe mới mất giá nhanh là quy luật chung trên toàn cầu, nhưng ở Việt Nam mức độ khấu hao còn cao hơn do thuế phí, thị trường xe cũ chưa phát triển đồng bộ và thói quen tiêu dùng chưa hợp lý. Người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ giữa lợi ích và chi phí thực tế khi mua xe mới hay cũ”.

CR-V là mẫu Honda luôn được ưa chuộng

Lợi ích khi chọn mua xe cũ chất lượng

Thị trường xe cũ tại Việt Nam đang phát triển với nhiều lựa chọn đa dạng về mẫu mã, giá cả và chất lượng. Các nền tảng mua bán xe trực tuyến, cùng các đại lý uy tín ngày càng minh bạch hơn về nguồn gốc và tình trạng xe, giúp người mua an tâm hơn.

Nếu biết cách kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ và lựa chọn xe phù hợp, xe cũ có thể là lựa chọn kinh tế hơn rất nhiều. Một chiếc xe đã qua 2-3 năm sử dụng thường có mức giá giảm đáng kể nhưng vẫn giữ được chất lượng vận hành ổn định.

Cách tính khấu hao xe ô tô

Khấu hao xe ô tô được tính dựa trên giá trị lăn bánh ban đầu, số năm sử dụng và tỷ lệ khấu hao theo từng giai đoạn:

Năm đầu tiên: mất khoảng 16-20% giá trị xe.

Từ năm 2 đến năm 5: khấu hao trung bình 7-12% mỗi năm.

Sau 5 năm: giá trị xe chỉ còn khoảng 40-50% so với ban đầu.

Xe cũ: khấu hao dựa trên giá trị còn lại, dao động 7-10% mỗi năm tùy tình trạng.

Ví dụ minh họa: Chiếc xe lăn bánh 1 tỷ đồng, sau 3 năm sẽ còn khoảng 61% giá trị (khoảng 610 triệu đồng), và sau 5 năm chỉ còn khoảng 45% (450 triệu đồng).

Khuyến nghị dành cho người tiêu dùng Việt

Đánh giá nhu cầu thực tế: Nếu sử dụng xe trên 7 năm, mua xe mới có thể hợp lý. Nhưng nếu dự định đổi xe sau 3-5 năm, xe cũ chất lượng là lựa chọn tiết kiệm hơn.

Tìm hiểu kỹ khấu hao: Nắm rõ cách tính khấu hao và giá trị thực tế giúp tránh mất giá quá nhanh.

Chọn xe cũ uy tín: Ưu tiên mua xe từ đại lý có uy tín, kiểm tra kỹ thuật và giấy tờ rõ ràng.

Bảo dưỡng định kỳ: Giữ xe trong tình trạng tốt giúp giảm thiểu chi phí sửa chữa và giữ giá trị lâu dài.

Sử dụng nền tảng công nghệ: So sánh giá, đánh giá xe và tìm kiếm thông tin khách quan qua các kênh trực tuyến uy tín.

Kết luận

Khấu hao nhanh là thực tế không thể tránh khỏi với xe ô tô, đặc biệt là xe mới. Người Việt đang có xu hướng mua xe mới mà chưa hiểu rõ mức độ mất giá này, dẫn đến thiệt hại tài chính không nhỏ. Thay vì chạy theo cảm giác “xe mới là tốt nhất”, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ, tìm hiểu sâu về khấu hao và lựa chọn xe cũ chất lượng để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo trải nghiệm lái xe tốt.

Việc thay đổi tư duy mua xe sẽ giúp người Việt tận dụng tối đa giá trị tài sản, đồng thời góp phần phát triển thị trường xe cũ minh bạch và bền vững hơn trong tương lai.