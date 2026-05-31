Pagani "lột xác" chiếc Roadster S Zonda Cervino huyền thoại

Được chế tác thông qua bộ phận Unico của Pagani, không gian nội thất của chiếc Zonda Cervino sở hữu diện mạo ấn tượng không kém gì vẻ bề ngoài. Đã 27 năm dài trôi qua kể từ ngày Pagani Zonda lần đầu tiên ra mắt thế giới, thế nhưng nhà máy của thương hiệu Ý này vẫn liên tục cho ra đời những phiên bản bespoke.

Mặc dù chiếc Zonda lắp ráp mới đã xuất xưởng, các chủ xe vẫn có thể gửi xế cưng của mình quay lại Pagani để đại tu toàn diện thông qua bộ phận Unico, đó chính xác là những gì chủ nhân của chiếc xe này đã làm. Nguyên bản của Zonda Cervino là phiên bản Roadster S.

Khoảng 5 năm trước, xe được nâng cấp thiết kế từ bộ khung gầm và đặt tên gọi mới "Zonda Oliver Evolution Roadster". Thời điểm đó, xe được sơn màu bạc mờ kết hợp với các chi tiết sợi carbon bên ngoài, biến chiếc xe trở thành một trong những chiếc Zonda ấn tượng nhất từng được nghĩ ra.

Chiếc xe đã đổi chủ vào năm ngoái và nhanh chóng được gửi về nhà máy Pagani để thực hiện cuộc 'lột xác' tiếp theo. Quá trình chế tác vừa mới hoàn tất, xe đã được đặt cái tên mới "Cervino". Dù ngôn ngữ thiết kế không còn cực đoan như trước, nhưng phiên bản này mang đến phong cách thời thượng và thanh lịch.

Toàn bộ các tấm thân xe phía ngoài được làm mới và phủ lên màu sơn xanh nhạt tuyệt đẹp. Xe cũng sở hữu các vây gió phía trước nhỏ hơn, nắp ca-pô được tạo hình lại và bộ mâm mới.

Những thay đổi rõ rệt nhất nằm ở phía sau, nơi cánh gió khổng lồ dạng tầng kép đầy phô trương của bản Oliver đã được thay thế bằng một cánh gió nhỏ hơn (nhưng vẫn rất lớn), tương tự như thiết kế trên các dòng Zonda bespoke những năm gần đây.

Chi tiết hốc gió trên mui lấy cảm hứng từ bản Zonda Cinque và vây cá mập vẫn được giữ nguyên vị trí. Không một chiếc Pagani thửa riêng nào có thể coi là hoàn thiện nếu thiếu khoang lái độc lạ, Cervino đã đáp ứng hoàn hảo điều đó.

Chất liệu da màu đen nguyên bản đã được thay thế bằng sự kết hợp giữa da màu trắng và xanh lam, trải dài trên các hàng ghế, ốp cửa và bảng taplo. Vô-lăng 3 chấu cũng được bọc lại bằng da màu xanh kết hợp với các điểm nhấn bằng gỗ sang trọng.

Nhiều khả năng, Cervino vẫn giữ nguyên khối động cơ từng được trang bị từ thời nâng cấp lên bản Oliver Evolution Roadster (động cơ tùy chọn mã 7.4b của Pagani), đây là cỗ máy V12, dung tích 7.3L hút khí tự nhiên tiêu chuẩn, được thiết kế tối ưu hóa lực mô-men xoắn lớn hơn.