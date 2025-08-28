Lamborghini Fenomeno mới lộ diện, giá gần 92 tỷ đồng

Lamborghini trình làng siêu phẩm đặc biệt - Fenomeno hoàn toàn mới tại Tuần lễ Monterey 2025. Fenomeno được phát triển dựa trên nền tảng của Revuelto - siêu xe đầu bảng của thương hiệu siêu bò với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 29 chiếc.

Chiếc Lamborghini mới đầy ấn tượng đã trở thành tâm điểm chú ý. Fenomeno tuân theo công thức quen thuộc từ việc thừa hưởng công nghệ và hiệu suất đỉnh cao. Fenomeno sở hữu cặp đèn pha góc cạnh, sắc sảo và nắp capo thông gió với 2 hốc gió cỡ lớn. Lamborghini đã chế tạo bộ cản riêng, hoàn thiện với đường sọc cùng màu chạy dọc theo bộ chia gió.

Tấm ốp dọc hai bên hông xe cũng có thiết kế mới hoàn toàn, với hai hốc gió lớn ngay sau cửa. Phía sau, Lamborghini đã mạnh tay chi tiền với nắp động cơ bằng sợi carbon đặt làm riêng và đuôi xe hoàn toàn mới, cũng được hoàn thiện toàn bộ bằng sợi carbon. Cụm đèn hậu LED hình chữ Ypsilon và cụm 4 ống xả đặt chính giữa gây ấn tượng mạnh mẽ.

Nội thất của Lamborghini Fenomeno tương đồng với Revuelto, gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch và màn hình phụ 9.1 inch. Ghế ngồi thể thao làm từ sợi carbon bọc Alcantara, kết hợp các chi tiết và đường chỉ may phối màu tương phản. Xe còn có gói cá nhân hóa thông qua chương trình Ad Personam. Tất cả những gì mà Lamborghini thực hiện trên Fenomeno dựa trên thiết kế nội thất quen thuộc của Revuelto.

Lamborghini Fenomeno vẫn được trang bị cơ cấu PHEV V12. Động cơ xăng V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên được tinh chỉnh để cho công suất 833 mã lực, tăng từ mức 814 mã lực ban đầu (sức mạnh 20 mã lực so với Revuelto).

Pin lithium-ion dung tích 7kWh lớn hơn cũng được bổ sung để cung cấp thêm hỗ trợ điện. Kết hợp 3 động cơ điện, tổng công suất lên đến 1.080 mã lực (tăng hơn 65 mã lực). Hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc Fenomeno từ 0-100 km/h chỉ trong 2,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 350 km/h. Chế độ thuần điện của Fenomeno có phạm vi di chuyển tối đa 20 km.

Theo công bố từ hãng Lamborghini, siêu xe Fenomeno sản xuất giới hạn 29 chiếc, có mức giá khởi điểm khoảng 3,5 triệu USD tương đương 91,9 tỷ đồng.