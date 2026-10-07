Bảng giá Honda Air Blade tháng 10/2026: Giá đại lý đang dần "hạ nhiệt"

Là một trong những mẫu xe tay ga mang phong cách thể thao được nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm, Honda Air Blade hiện được phân phối với hai lựa chọn động cơ 125cc và 160cc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng.

Hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga có thiết kế thể thao, trang bị hiện đại và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, Air Blade 125cc được trang bị động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 124,8cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 8,75 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 2,12 lít/100 km.

Hiện Air Blade 125cc được Honda phân phối với 5 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Thể thao, Marvel's Venom và Marvel's Spider-Man. Khác biệt giữa các phiên bản chủ yếu nằm ở màu sắc và thiết kế tem xe. Trong đó, phiên bản Thể thao có mức trang bị cao nhất và cũng là phiên bản duy nhất của Air Blade 125cc được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước.

Đối với Air Blade 160cc, hệ thống phanh ABS là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Hiện dòng xe này có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao. Các phiên bản Air Blade 160cc có trang bị tương đối tương đồng, với khác biệt chủ yếu nằm ở màu sắc và thiết kế bên ngoài.

Về vận hành, Air Blade 160cc sử dụng động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 156,9cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất tối đa 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 2,23 lít/100 km.

Theo khảo sát tại thị trường, giá bán Honda Air Blade tại phần lớn đại lý hiện đang cao hơn giá niêm yết của Honda chỉ vài trăm nghìn. Cụ thể, bảng giá xe máy Honda Air Blade cập nhật trong tháng 10/2026 như sau:

Phiên bản Giá đề xuất (VND) Giá đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Air Blade 160 Thể thao 58,790,000 59,000,000 210,000 Air Blade 160 Đặc biệt 58,290,000 58,500,000 210,000 Air Blade 160 Tiêu chuẩn 57,090,000 57,500,000 410,000 Air Blade 125 Thể thao 48,001,091 48,500,000 498,909 Air Blade 125 Đặc biệt 43,582,909 43,800,000 217,091 Air Blade 125 Tiêu chuẩn 42,404,727 42,700,000 295,273 Air Blade 125 Marvel ' Spider-Man 48,099,273 48,500,000 400,727 Air Blade 125 Marvel ' Venom 48,099,273 48,500,000 400,727

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau tùy từng đại lý, khu vực và chính sách bán hàng tại từng thời điểm.