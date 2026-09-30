Xe Trung Quốc chiếm một nửa đề cử Ôtô thế giới của năm

Giải thưởng Ôtô thế giới (World Car Awards) vừa công bố danh sách 56 mẫu xe tranh tài ở các hạng mục bình chọn cho năm tới. Trong đó, có tới 27 mẫu thuộc các thương hiệu Trung Quốc, cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của xe thương hiệu này ở nhiều phân khúc.

Để đủ điều kiện tranh giải Xe thế giới của năm 2027 (World Car of the Year), các mẫu xe phải đạt sản lượng tối thiểu 10.000 xe mỗi năm, giá bán dưới mức xe sang tại thị trường chính, đồng thời mở bán ở ít nhất hai thị trường lớn thuộc hai châu lục khác nhau trong khoảng thời gian 1/1/2026-19/3/2027.

Geely EX2 và GAC Aion UT là hai trong số 27 mẫu xe thuộc các thương hiệu Trung Quốc có tên trong danh sách đề cử. Ảnh: WM1

Danh sách ứng viên bao gồm những cái tên như BMW i3, BYD Ti7, Chery Q, Cupra Raval, Deepal S07, Exeed RX, GAC Aion V, Geely Starray EM-I, Hyundai Ioniq 3, Jetour T2, Kia Telluride, Leapmotor T03, Lepas L6, Lynk & Co 900, Mazda CX-5, MG4 EV Urban, Onvo L90, Subaru Trailseeker, Volvo EX60 và Zeekr 8X.

Ban tổ chức cũng công bố các đề cử ban đầu cho những hạng mục khác như Xe đô thị của năm (World Urban Car), Xe sang của năm (World Luxury Car) và Xe hiệu năng cao của năm (World Performance Car). Riêng danh sách đề cử cho Xe điện của năm và Thiết kế xe của năm hiện chưa được xác nhận.

Ở hạng mục Xe đô thị của năm, các mẫu xe góp mặt gồm Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, iCaur v23, Kia EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 và Mercedes GLA.

Hạng mục Xe sang của năm ghi nhận những ứng viên nổi bật như Audi Q7, Avatr 07 và 07, BMW X5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Range Rover GT, Xpeng X9 và Zeekr 9X.

Trong khi đó, hạng mục Xe hiệu năng cao có sự xuất hiện của Chevrolet Corvette ZR1 và ZR1X, Genesis GV60 Magma, Kia EV4 GT, Lotus Eletre X, Lynk & Co 02, Zeekr 7GT và Porsche Cayenne Turbo Electric.

Có khoảng 100 giám khảo ôtô đến từ khắp thế giới, mang đến những góc nhìn đa dạng cho quá trình đánh giá. Sự kiện đánh dấu mùa giải thứ 23, với các giám khảo dự kiến sẽ lái thử các mẫu xe đủ điều kiện cho đến hết tháng 1/2027. Danh sách 10 mẫu xe vào chung kết sẽ được công bố vào ngày 5/1, tiếp theo là các đợt chạy thử và bỏ phiếu bổ sung trước khi xướng tên nhà vô địch vào ngày 24/3/2027 tại Triển lãm ôtô quốc tế New York, Mỹ.