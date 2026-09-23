Cận cảnh mẫu xe địa hình iCaur lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM

iCaur V27 gây chú ý với thiết kế vuông vức đậm chất SUV địa hình, hệ truyền động REEV và khả năng vận hành thuần điện khoảng 200 km. Mẫu xe dự kiến được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay, giá bán được đồn đoán dưới 2 tỷ đồng.

iCaur V27 là mẫu SUV lớn nhất trong danh mục sản phẩm của thương hiệu iCaur, thương hiệu xe năng lượng mới thuộc tập đoàn Chery. Xe sở hữu thiết kế vuông vức với mặt ca-lăng dựng đứng, cản trước/sau dày, hốc bánh lớn và lốp dự phòng treo ngoài.

Giá bán và cấu hình chính thức của V27 tại Việt Nam chưa được công bố.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm và khoảng sáng gầm 224 mm. Với kích thước này, V27 nằm trong nhóm SUV cỡ lớn, có vóc dáng tương đồng một số mẫu xe như Hyundai Palisade.

Phía sau xe sử dụng cửa hậu mở ngang, đi kèm lốp dự phòng treo bên ngoài và móc kéo tích hợp trên cản. Thiết kế này tạo cảm giác quen thuộc với những mẫu SUV thiên về khả năng off-road. Tùy phiên bản, V27 được trang bị mâm 19 hoặc 21 inch. Bản iWD cao cấp sử dụng mâm 21 inch cùng lốp kích thước 265/45.

Pin dung lượng khoảng 34 kWh cho phép V27 vận hành thuần điện khoảng 200 km.

Bên trong, V27 có thiết kế tối giản với màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch, vô-lăng 3 chấu và cần số điện tử. Khu vực điều khiển trung tâm được tinh giản, chỉ giữ lại một số nút chức năng cùng núm xoay lựa chọn chế độ lái.

Xe còn được trang bị trần kính chia đôi mang tên "Starry Sky Island", hệ thống âm thanh Pioneer 15 loa, camera 540 độ và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Một số trang bị như nội thất màu nâu và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động được dành cho phiên bản iWD.

Động cơ xăng chỉ đóng vai trò phát điện

Điểm đáng chú ý nhất trên iCaur V27 nằm ở hệ truyền động REEV. Động cơ xăng tăng áp 1.5L không trực tiếp dẫn động bánh xe mà hoạt động như một máy phát điện, cung cấp năng lượng cho hệ thống mô-tơ điện. Xe có hai cấu hình RWD và iWD.

Trong đó, bản RWD sử dụng một mô-tơ điện phía sau, còn bản iWD được trang bị hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh. Ở cấu hình iWD, tổng công suất đạt 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 505 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,9 giây.

Pin dung lượng khoảng 34 kWh cho phép V27 vận hành thuần điện khoảng 200 km. Khi kết hợp với nhiên liệu trong bình, phạm vi hoạt động tối đa được công bố lên tới 1.200 km theo tiêu chuẩn CLTC. Hệ thống pin hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 100 kW, cho phép sạc từ 10 lên 80% trong khoảng 17 phút.

Không chỉ sở hữu kiểu dáng địa hình, iCaur V27 còn được trang bị nhiều tính năng phục vụ vận hành trên các loại địa hình khác nhau. Xe cung cấp hàng loạt chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport, Individual, All-Terrain, Slippery, Mud, Loose và Uneven.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.045 x 1.976 x 1.894 mm.

Khoảng sáng gầm đạt 224 mm, khả năng lội nước tối đa 600 mm, góc tiếp cận 24 độ và góc thoát 23 độ. Những thông số này cho thấy V27 không đơn thuần sử dụng thiết kế SUV địa hình để tạo điểm nhấn ngoại hình mà còn được phát triển với khả năng vận hành trên đường xấu và địa hình phức tạp.

Có thể bán tại Việt Nam cuối năm 2026

Bên trong, V27 có thiết kế tối giản với màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch, vô-lăng 3 chấu và cần số điện.

iCaur đã xác nhận kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2026, trong đó V27 là sản phẩm đầu tiên. Đại diện thương hiệu cho biết xe dự kiến được lắp ráp tại Việt Nam, trong khi phiên bản đang được trưng bày hiện nay là mẫu dành cho thị trường Lào và xe bán chính thức tại Việt Nam có thể được điều chỉnh về trang bị.

iCaur đã xác nhận kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2026.

Giá bán và cấu hình chính thức của V27 tại Việt Nam chưa được công bố. Một số nguồn tin cho rằng mẫu SUV REEV này có thể được định giá từ 2 tỷ đồng. Nếu được đưa về đúng mức giá dự kiến, iCaur V27 sẽ trở thành một trong số ít SUV REEV có thiết kế thiên về địa hình tại Việt Nam, đồng thời cạnh tranh sự chú ý với những mẫu SUV cỡ lớn đang hiện diện trên thị trường.