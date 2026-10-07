Bộ ba MPV gia đình giá hợp lý đáng sở hữu hiện nay

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2026 có nhiều phiên bản, giá niêm yết dao động từ 555-699 triệu đồng. Đây là mẫu MPV 7 chỗ có giá bán hợp lý, thu hút đông đảo khách hàng. Dòng xe này có kết hợp thiết kế Dynamic Shield, khoảng sáng gầm 225 mm và không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cho gia đình và kinh doanh dịch vụ. Xe được phân phối với bốn phiên bản MT, AT Eco, AT Premium và Cross, trong đó Premium và Cross được nâng cấp đáng kể về thiết kế, tiện nghi và an toàn.

Xpander 2026 sở hữu kích thước 4.595 × 1.775 × 1.730 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm và động cơ 1.5L MIVEC DOHC. Động cơ cho công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm và kết hợp với hộp số CVT, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất rộng rãi, linh hoạt với màn hình giải trí hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, điều hòa tự động ở các phiên bản cao cùng khả năng điều chỉnh hàng ghế để tăng không gian chứa đồ.

Xe được trang bị các tính năng an toàn như ABS, EBD, ESC, HSA và túi khí, trong khi bản Cross có thêm hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC. Với giá niêm yết từ 568 triệu đến 698 triệu đồng, Xpander 2026 có ưu điểm về thiết kế, không gian, tiện nghi và vận hành nhưng vẫn hạn chế về sức mạnh động cơ và một số trang bị an toàn, tiện ích so với đối thủ.

Hyundai Stargazer X

Hyundai Stargazer X tuy là dòng MPV 7 chỗ nhưng có những nét mang phong cách như dòng xe thể thao đa dụng (SUV). Mẫu xe này của Hyundai có giá niêm yết dao động từ 569-615 triệu đồng. Xe sở hữu kích thước 4.495 × 1.815 × 1.710 mm, khoảng sáng gầm 200 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm, mang đến không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt 3D mạ crôm, cụm đèn LED trải rộng, mâm hợp kim 17 inch và thiết kế cản trước hình chữ X.

Nội thất được trang bị màn hình trung tâm 10,25 inch, màn hình Full LCD, ghế da, sạc không dây, phanh tay điện tử, điều hòa tự động và cửa gió cho hàng ghế sau. Xe còn có các tiện nghi như khởi động từ xa, Cruise Control, TPMS, camera lùi, cảm biến lùi và hệ thống 8 loa Bose.

Stargazer X sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT và bốn chế độ lái Normal, Eco, Sport và Smart. Về an toàn, xe được trang bị ABS, BA, EBD, ESC, HAC, TCS, VSM, 6 túi khí cùng gói Hyundai SmartSense với các tính năng cảnh báo va chạm, điểm mù, mệt mỏi và mở cửa an toàn. Ngoài ra, Stargazer X sử dụng phanh đĩa trên cả bốn bánh và bổ sung cảm biến va chạm phía trước, góp phần nâng cao sự thuận tiện và an toàn khi vận hành.

Honda BR-V

Honda BR-V là mẫu MPV thiết kế 7 chỗ cỡ nhỏ, mang tính đa dụng, thực tế và tiết kiệm. Với khoảng sáng gầm 207 mm, khung gầm vững chắc và khả năng vận hành linh hoạt, BR-V phù hợp với các gia đình. Dòng xe này được đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển trong thành phố và những chuyến đi xa nhờ không gian 3 hàng ghế rộng rãi, khoang hành lý linh hoạt và nhiều tiện nghi.

Ngoại thất xe mang phong cách thể thao, cao ráo, chắc chắn với đèn LED, lưới tản nhiệt mạ chrome, la-zăng 17 inch và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện. Nội thất được trang bị ghế da trên bản L, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống ghế gập linh hoạt.

Honda BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số CVT, cho công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,3 L/100 km. Phiên bản L còn được trang bị Honda SENSING cùng 6 túi khí, camera lùi, ABS, EBD, BA, VSA, HSA và có giá niêm yết 705 triệu đồng, trong khi bản G có giá 629 triệu đồng.