Volkswagen sản xuất tại Trung Quốc gặp khó khi cần bảo dưỡng tại châu Âu

Theo một người trong nhóm đi hành trình Saigon – Paris chia sẻ trên trang mạng xã hội. Hành trình overland gần 30.000 km từ châu Âu trở về Việt Nam, đoàn xe bất ngờ gặp một tình huống khá trớ trêu khi ghé đại lý Volkswagen tại khu vực biên giới Áo – Đức để kiểm tra chiếc xe mang số hiệu #02.

Tại đây, các kỹ thuật viên Volkswagen nhiệt tình hỗ trợ tra cứu thông tin chiếc xe. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, đại lý cho biết mẫu xe này được sản xuất tại Trung Quốc và đội ngũ kỹ thuật tại đây không được đào tạo để kiểm tra, bảo dưỡng phiên bản nói trên.

Thông tin về việc xe Volkswagen sản xuất tại Trung Quốc đuọc chia sẻ.

Nhân viên dịch vụ cũng nhận định khả năng cao các đại lý Volkswagen khác tại châu Âu sẽ đưa ra câu trả lời tương tự, do khác biệt về phiên bản, cấu hình và chương trình đào tạo kỹ thuật giữa các thị trường. Thông tin này khiến hành trình gần 30.000 km của chiếc xe #02 trở nên đáng lo ngại hơn, đặc biệt khi đoàn sẽ tiếp tục di chuyển qua nhiều quốc gia trước khi trở về Việt Nam.

Tình huống cũng cho thấy một vấn đề không nhỏ đối với những người sử dụng xe để thực hiện các hành trình overland xuyên quốc gia: một thương hiệu toàn cầu chưa đồng nghĩa với khả năng hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu cho mọi phiên bản xe.

Với những chuyến đi đường dài, khả năng sửa chữa, bảo dưỡng và tìm kiếm phụ tùng tại các thị trường khác nhau là yếu tố cần được tính toán ngay từ đầu. Còn với đoàn xe lần này, câu chuyện được khép lại bằng một chút hài hước: “Biết vậy ngay từ đầu đi Ford Raptor cho khỏe rồi!”.

Và sau trải nghiệm trên, đoàn cũng không quên để lại một lời nhắn đầy dí dỏm: lần sau có lẽ sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi chọn Volkswagen cho những hành trình overland xuyên lục địa.

Nguồn ảnh: VietRally