VinFast lọt top thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới

Theo dữ liệu từ McD, trong 8 tháng đầu năm 2026, thị trường xe máy toàn cầu tiêu thụ 47,62 triệu xe, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng mạnh sau đại dịch.

Trước đó, trong năm 2025, McD ghi nhận tổng cộng 67,6 triệu xe máy được bán ra trên toàn thế giới. Xu hướng tăng trưởng của thị trường được duy trì trong năm 2026 khi phần lớn các thương hiệu lớn tiếp tục ghi nhận doanh số tăng.

Trong bảng xếp hạng 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất toàn cầu của McD, Honda tiếp tục giữ vị trí số một. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số của hãng tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Xếp hạng Thương hiệu Tăng trưởng 2026 1 Honda 8,2% 2 Hero 18,0% 3 TVS 18,3% 4 Yamaha 6,2% 5 Yadea 5,6% 6 Bajaj 16,7% 7 Suzuki 4,9% 8 NIU 28,3% 9 Royal Enfield 15,7% 10 Italika 4,5% 11 Haojue -15,2% 12 Zongshen -1,1% 13 Loncin -45,0% 14 VinFast 172,4% 15 SYM -0,5%

Xếp sau Honda lần lượt là Hero với mức tăng trưởng 18%, TVS tăng 18,3%, Yamaha tăng 6,2% và Yadea tăng 5,6%. Một số thương hiệu khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý, như Bajaj tăng 16,7%, NIU tăng 28,3% và Royal Enfield tăng 15,7%.

Bên cạnh nhóm tăng trưởng, một số thương hiệu lại chứng kiến doanh số sụt giảm. Haojue giảm 15,2%, Zongshen giảm 1,1%, trong khi Loncin giảm tới 45%. SYM cũng giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng là sự xuất hiện của VinFast ở vị trí thứ 14. Thương hiệu xe máy điện Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên tới 172,4% trong 8 tháng đầu năm 2026, cao nhất trong nhóm 15 thương hiệu được McD thống kê.

Kết quả này giúp VinFast vượt qua SYM để góp mặt trong top 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới. Mức tăng trưởng hơn 170% cũng cho thấy đà mở rộng nhanh chóng của VinFast trong lĩnh vực xe máy điện.