Hyundai Tucson thế hệ mới lộ diện chạy thử, diện mạo khác lạ gây chú ý

Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp trên đường chạy thử với lớp ngụy trang dày đặc. Đáng chú ý, nguyên mẫu lần này còn được đỗ cạnh phiên bản hiện hành, qua đó cho thấy rõ những thay đổi đáng kể về thiết kế của mẫu crossover cỡ C trước ngày ra mắt.

Dù nhiều chi tiết vẫn được che kín, những hình ảnh mới nhất cho thấy Tucson thế hệ mới sẽ từ bỏ ngôn ngữ thiết kế nhiều đường nét cắt xẻ táo bạo để chuyển sang phong cách vuông vức, cứng cáp hơn, gợi nhớ đến các mẫu SUV cỡ lớn trong dải sản phẩm của Hyundai.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn cùng cụm đèn chiếu sáng tách tầng. Dải đèn LED định vị ban ngày được bố trí phía trên, trong khi cụm đèn pha đặt thấp hơn. Cản trước cũng được thiết kế lại với hốc hút gió lớn và các thanh ngang hướng dần về khu vực trung tâm.

Ở thân xe, đường chân kính được thiết kế phẳng hơn, các bề mặt thân xe trở nên liền mạch và gọn gàng hơn so với thế hệ hiện tại. Phần kính hông được tạo hình lại, kết hợp với mái xe dốc nhẹ về phía sau nhằm tăng tính khí động học. Bộ mâm mới tối ưu hiệu quả cản gió, trong khi hốc bánh xe quay trở lại kiểu thiết kế truyền thống.

Phía sau, Hyundai di chuyển vị trí gắn biển số từ cửa hậu xuống cản sau. Cụm đèn hậu mới có thiết kế đặt dọc và nhiều khả năng sẽ được nối liền bằng một dải LED mảnh. Cản sau cũng được tinh giản với các đèn phản quang mỏng, tạo cảm giác hiện đại hơn.

Khoang lái hiện mới chỉ lộ diện một phần, nhưng có thể nhận thấy Tucson thế hệ mới sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng mỏng cùng hệ thống giải trí Pleos Connect hoàn toàn mới. Kích thước màn hình trung tâm vẫn chưa được Hyundai xác nhận, song nhiều khả năng sẽ lớn hơn hiện nay. Ngoài ra, xe dự kiến sở hữu vô-lăng thiết kế mới theo phong cách tối giản, hệ thống nút điều khiển được bố trí lại và vật liệu nội thất cao cấp hơn.

Hyundai vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, tuy nhiên nhiều khả năng Tucson thế hệ mới sẽ tiếp tục cung cấp các phiên bản hybrid và plug-in hybrid được nâng cấp.

Ở thế hệ hiện hành, Tucson Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Trong khi đó, phiên bản Plug-in Hybrid được trang bị bộ pin 13,8 kWh cùng mô-tơ điện mạnh hơn, nâng tổng công suất lên 268 mã lực và có khả năng di chuyển thuần điện khoảng 51 km.

Theo nhiều nguồn tin, Hyundai Tucson thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Với thiết kế thay đổi rõ rệt cùng những nâng cấp về công nghệ và hệ truyền động, mẫu crossover này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc C-SUV.