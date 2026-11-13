Hyundai Tucson Hybrid có mức giá hơn 1 tỷ động liệu có nên mua?

Thiết kế của Tucson Hybrid mới được giữ nguyên từ phiên bản nâng cấp trước đó, mang đậm dấu ấn ngôn ngữ Sensuous Sportiness, kết hợp hài hòa giữa tỷ lệ, kiến trúc, kiểu dáng và công nghệ để tạo nên tổng thể diện mạo táo bạo, năng động và khác biệt.

Điểm nhấn nổi bật ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt cỡ lớn với các họa tiết hình học được phát triển theo kỹ thuật thiết kế Parametric Dynamics, tạo hiệu ứng đa diện như những viên ngọc khi tương tác với ánh sáng. Tích hợp liền mạch trong thiết kế lưới tản nhiệt, hệ thống Parametric Jewel Hidden Lights được ẩn kín khi xe tắt đèn và bật sáng đầy ấn tượng khi xe vận hành, tạo nên diện mạo đặc trưng cho Tucson Hybrid khi di chuyển trên đường.

Dọc thân xe, những đường gân sắc nét kết hợp cùng các bề mặt hình khối và vòm bánh xe góc cạnh, thể hiện vẻ khỏe khoắn và năng động. Tỷ lệ thân xe với chiều dài cơ sở lớn, phần nhô ngắn và đường mái phẳng góp phần tạo nên dáng vẻ thể thao, vững chắc và cá tính.

Xe vẫn sở hữu khoang lái rộng rãi với chiều dài cơ sở lên tới 2.755mm, nội thất được thiết kế sang trọng, thực tế và theo nguyên lý phục vụ cho chủ nhân - Human Machine Interface (HMI). Xe được trang bị ghế da cao cấp chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát, dải đèn Ambient Lighting, màn hình thông số và giải trí tích hợp rộng 12,3 inches với hệ thống âm thanh Bose 8 loa cao cấp, điều hoà 2 vùng tự động.

Động cơ lai xăng điện cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Kế thừa những đặc điểm hấp dẫn của dòng Tucson, phiên bản Turbo Hybrid mang đến trải nghiệm lái mới mẻ và giàu cảm xúc hơn: khả năng khởi hành tức thì, vận hành yên tĩnh trong đô thị và sức mạnh tương đương động cơ xăng 3.5L. Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,6L/100km trên đường hỗn hợp, theo chu trình đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tucson Hybrid mới được trang bị hệ thống Hybrid song song (Parallel-Hybrid), cho phép động cơ điện và động cơ 1.6 Turbo hoạt động riêng lẻ, hoặc kết hợp linh hoạt tùy theo điều kiện vận hành. Sức mạnh với tổng công suất 235 PS không độ trễ, nhờ sự kết hợp của động cơ Turbo và motor điện (Hybrid) khi cần tăng tốc, hoặc khi xe hoạt động trên những địa hình yêu cầu sức kéo cao.

Xe được trang bị khối động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD, kết hợp cùng mô-tơ điện và hệ thống pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh (270V, 5,5Ah).

Tucson Hybrid mới được trang bị hệ thống Hybrid song song (Parallel-Hybrid).

Sự phối hợp giữa hai nguồn sức mạnh đưa tổng công suất của xe lên 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm, mang đến khả năng tăng tốc nhanh, phản hồi mạnh mẽ và vận hành mượt mà ngay từ những dải tốc độ đầu tiên.

Tucson Hybrid mới sở hữu công nghệ TMED-I, với mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 6 cấp (6AT) và loại bỏ biến mô thủy lực. Thay cho biến mô, mô-tơ điện hỗ trợ truyền lực trực tiếp, giúp hệ thống truyền động phản hồi nhanh và hạn chế hao hụt năng lượng.

Kết hợp với hệ thống điều khiển chuyển số độc quyền ASC (Active Shift Control), xe luôn ưu tiên sử dụng điện trong các điều kiện vận hành phù hợp, duy trì khả năng chuyển số linh hoạt, mượt mà, cũng như nâng cấp sự bền bỉ cho hộp số, nhờ được bổ sung lực kéo từ các mô-tơ điện.

Hệ thống pin của Tucson Hybrid mới gồm 9 mô-đun độc lập, được bảo vệ bởi lớp phủ gốm, vỏ gia cường và hệ thống giáp chịu lực, kết hợp làm mát độc lập nhằm đảm bảo an toàn, độ bền và khả năng vận hành ổn định.

Cụm pin cao áp cùng ắc quy 12V được bố trí dưới hàng ghế thứ hai, giúp duy trì không gian cốp tương đương phiên bản động cơ xăng và hỗ trợ tối ưu phân bổ trọng lượng. Thiết kế mô-đun cũng thuận tiện cho công tác bảo dưỡng, khi mô-đun gặp sự cố có thể được thay thế riêng biệt, góp phần tối ưu chi phí sửa chữa.

Với mô tơ điện trong hệ thống Turbo Hybrid, Tucson Hybrid mới được bổ sung thêm chế độ phanh tái sinh, gia tăng độ tin cậy và hiệu quả phanh trong một số điều kiện sử dụng, đặc biệt khi xe đang trong hành trình có độ dốc cao.

Xe có tổng công suất lên 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Chế độ phanh tái sinh khi được kích hoạt sẽ phối hợp nhịp nhàng với phanh thủy lực, chuyển động năng thành điện nạp lại pin, giúp bàn đạp tự nhiên và ổn định, hỗ trợ người dùng kiểm soát tốc độ và di chuyển an toàn hơn.

Mô-tơ khởi động Hybrid Starter Generator (HSG) được tích hợp trên Hyundai Hybrid giúp xe khởi động nhanh chóng, êm ái, gần như không có tiếng ồn. HSG vừa sạc pin hybrid và ắc quy 12V, vừa hỗ trợ tăng tốc và chuyển đổi động năng thành điện năng khi phanh/giảm tốc (phanh tái sinh). Hệ thống pin trên Tucson Hybrid được thiết kế an toàn cao, bảo vệ tốt trước va chạm và bố trí hợp lý để tối ưu không gian sử dụng cũng như hiệu suất vận hành.

Mẫu xe được bổ sung chế độ lái Baby Mode được thiết kế để tạo ra một hành trình êm ái và mượt mà nhất giúp trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ cảm thấy thoải mái khi trên xe, đồng thời duy trì các chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu và Sport mạnh mẽ, phù hợp cá tính của chủ nhân.

Xe vẫn sở hữu khoang lái rộng rãi với chiều dài cơ sở lên tới 2.755mm, nội thất được thiết kế sang trọng.

Về trang bị an toàn, Hyundai Tucson Hybrid mới sở hữu gói hỗ trợ lái SmartSense với nhiều công nghệ an toàn như: cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), phòng tránh va chạm tại điểm mù (BCA), hỗ trợ phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm lúc lùi xe (RCCA), giữ làn (LKA) và duy trì xe ở giữa làn đường (LFA).

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (SCC), cảnh báo mở cửa an toàn (SEW), camera quan sát điểm mù hiển thị trên màn hình (BVM), đèn pha tự động điều chỉnh (HBA) cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái khác.

Xe có 7 lựa chọn về màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Vàng cát, Bạc, Xanh Tối, Đỏ đô, Đen và Xanh Lục bảo. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng bộ pin hybrid có thời hạn bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.