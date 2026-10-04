Hyundai Tucson thế hệ mới chính thức trình làng, “lột xác” toàn diện, ngập tràn công nghệ

Hyundai đã chính thức công bố mẫu Tucson thế hệ thứ năm tại New York, sau lần đầu hé lộ vào tháng 8 vừa qua. Mẫu SUV cỡ C được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, tương tự Hyundai Elantra mới, với ngoại hình góc cạnh và vuông vức hơn thế hệ tiền nhiệm.

Kích thước lớn hơn, thiết kế góc cạnh

Tại các thị trường Bắc Mỹ, Hàn Quốc và Australia, Tucson thế hệ mới được cung cấp với cấu hình trục cơ sở dài. Xe có chiều dài 4.700 mm, rộng 1.905 mm và cao 1.685 mm, lần lượt tăng 60 mm, 40 mm và 20 mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở đạt 2.785 mm, tăng 30 mm.

Việc gia tăng kích thước giúp mở rộng không gian bên trong, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai. Thiết kế nóc xe phẳng hơn cũng góp phần tăng khoảng không trên đầu hành khách phía sau.

Trong khi đó, thị trường châu Âu sẽ tiếp tục sử dụng phiên bản trục cơ sở ngắn, phù hợp hơn với điều kiện vận hành tại khu vực này.

Ngoại thất Tucson mới mang nhiều đường nét vuông vức. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài, đèn định vị đặt dọc, lưới tản nhiệt tối màu và cản trước góc cạnh. Vòm bánh xe được mở rộng, kết hợp các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe.

Phía sau là cụm đèn hậu thiết kế dạng 3D, kết hợp dải đèn LED và cản sau lớn. Hyundai cũng cung cấp tùy chọn hệ thống Micro Pixel Lighting với ma trận LED gồm 25.600 điểm ảnh, có khả năng tạo nhiều kiểu phân bổ ánh sáng và hiệu ứng chào mừng.

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, Tucson mới còn có hai biến thể thiên về địa hình là XRT và XRT Pro. Riêng XRT Pro dành cho thị trường Bắc Mỹ được bổ sung lốp đa địa hình, móc cứu hộ phía trước cùng những thay đổi nhằm cải thiện góc tiếp cận và góc thoát.

Nội thất mới, màn hình tới 17 inch

Khoang nội thất của Hyundai Tucson thế hệ mới được thiết kế lại theo hướng tối giản hơn. Bảng táp-lô được chia thành các tầng, trong khi khu vực bệ trung tâm được bố trí lại để tăng không gian sử dụng. Xe có vô-lăng Double D-Cut và cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch. Tùy phiên bản, màn hình trung tâm có kích thước 12,9 inch hoặc 17 inch.

Hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect được phát triển trên nền tảng Android Automotive. Hệ thống này tích hợp trợ lý ảo Gleo AI, hỗ trợ nhận lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và xử lý theo ngữ cảnh. Xe cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Một thay đổi đáng chú ý khác là cần chuyển số Shift-By-Wire được đưa lên cột vô-lăng. Cách bố trí này giúp giải phóng không gian ở bệ trung tâm, nơi có thêm các vị trí sạc không dây chuẩn Qi 2.0 công suất 15W và các ngăn chứa đồ.

Hyundai cũng cung cấp các trang bị tiện nghi như ghế Ergo Motion với hệ thống massage khí nén 7 khoang, ghế Relaxation Comfort Seat và hệ thống phân bổ luồng gió Multi-Air Mode.

Đa dạng tùy chọn động cơ

Tùy từng thị trường, Hyundai Tucson thế hệ mới có các tùy chọn động cơ xăng, hybrid và plug-in hybrid.

Các phiên bản chạy xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.6L hoặc động cơ hút khí tự nhiên 2.0L, cho công suất trong khoảng 148-190 mã lực và mô-men xoắn 191-264 Nm. Hộp số có thể là loại số sàn 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp hoặc tự động 6 và 8 cấp.

Với phiên bản Hybrid, động cơ tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin 1,49 kWh. Công suất hệ thống đạt khoảng 233-242 mã lực tùy thị trường, trong khi mô-men xoắn tối đa ở mức 380 Nm.

Đáng chú ý nhất là Tucson Plug-in Hybrid. Phiên bản này kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện và bộ pin 17,1 kWh. Công suất hệ thống đạt 288 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Hyundai Tucson PHEV có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong khoảng 7,9 giây và có thể di chuyển thuần điện khoảng 81 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc với công suất 7,2 kW.

Bổ sung nhiều công nghệ an toàn

Tucson mới được bổ sung loạt công nghệ hỗ trợ người lái, trong đó có hệ thống giám sát người lái, phát hiện trẻ em và cảnh báo hành khách phía sau.

Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao gồm Navigation-Linked Smart Cruise Control (NSCC), kết hợp dữ liệu định vị với hệ thống kiểm soát hành trình, cùng Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), hỗ trợ nhận diện và điều chỉnh theo giới hạn tốc độ.

Hyundai cho biết Tucson thế hệ mới sẽ được mở bán tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026, trước khi tiếp tục được giới thiệu tại Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường quốc tế khác trong năm 2027.