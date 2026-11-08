Hyundai trình làng phiên bản Tucson BLK Edition hoàn toàn mới

Hyundai Tucson BLK Edition là mẫu xe đầu tiên sản xuất tại Việt Nam được hãng xe Hàn Quốc đưa vào danh mục phân phối chính thức tại thị trường Úc. Phiên bản này sở hữu một số trang bị riêng như mâm 19 inch sơn đen và cấu hình động cơ Hybrid dẫn động cầu trước.

Cụ thể, việc sử dụng hệ truyền động Hybrid giúp Tucson BLK Edition phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến mức tiêu hao nhiên liệu mà không phải chuyển sang xe thuần điện. Mâm 19 inch màu đen và âm thanh Bose 8 loa.

Hyundai Tucson BLK Edition là mẫu xe đầu tiên sản xuất tại Việt Nam.

Ngoại thất của BLK Edition sở hữu các chi tiết trang trí màu đen ở cản trước, cản sau, logo và viền cửa sổ, kết hợp bộ mâm hợp kim 19 inch thay cho loại 18 inch trên Tucson Elite Hybrid. Trong cabin, trang bị nổi bật là hệ thống âm thanh Bose 8 loa, vốn xuất hiện trên phiên bản Tucson Premium cao hơn.

Xe còn có màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng các tiện nghi như ghế trước sưởi, vô-lăng sưởi, cửa hậu chỉnh điện và kết nối Apple CarPlay, Android Auto.

Ngoại thất của BLK Edition sở hữu các chi tiết trang trí màu đen ở cản trước, cản sau.

Tucson BLK Edition sử dụng hệ truyền động Hybrid gồm động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo nhà sản xuất công bố, hệ thống có công suất kết hợp 172 kW, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100 km theo chu trình thử nghiệm địa phương.

Tại thị trường Úc, phiên bản Hyundai Tucson BLK Edition chỉ có 750 chiếc, với 5 lựa chọn màu sơn và có giá bán 51.000 AUD tương đương khoảng 915 triệu đồng.