Vừa có động thái vào Việt Nam, Tesla đã lên kế hoạch "xóa sổ" mẫu bán tải đình đám

Theo công bố của CEO Elon Musk trên mạng xã hội X ngày 6/11, Tesla sẽ dừng sản xuất Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm 2027. Dây chuyền này sẽ được sử dụng để tăng năng lực sản xuất Cybercab, mẫu taxi điện tự lái đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển mới của hãng.

Tesla Cybertruck có doanh số không như hãng kỳ vọng. Ảnh: Tesla

Đáng chú ý, Musk còn tiết lộ Tesla dự kiến tháo dỡ dây chuyền Cybertruck vào khoảng tháng 6 đến tháng 7/2027. Trước thời điểm này, hãng sẽ bổ sung một dây chuyền sản xuất nhằm hoàn thành lượng đơn hàng còn tồn đọng.

Hiện Tesla chưa xác nhận Cybertruck có được chuyển sang nhà máy khác hay sẽ bị khai tử hoàn toàn. Tuy nhiên, Gigafactory Texas hiện là cơ sở duy nhất của hãng sở hữu trang thiết bị chuyên biệt để sản xuất mẫu bán tải điện này.

Tesla sẽ dồn lực cho mẫu taxi tự lái Cybercab. Ảnh: Tesla

Ra mắt lần đầu vào tháng 11/2019, Tesla Cybertruck nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế góc cạnh và thân vỏ bằng thép không gỉ. Elon Musk từng đặt mục tiêu bán 250.000 xe mỗi năm, thậm chí kỳ vọng sản lượng có thể đạt 500.000 chiếc.

Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Sau nhiều lần trì hoãn, Cybertruck chỉ bắt đầu được bàn giao vào cuối năm 2023. Theo Kelley Blue Book thuộc Cox Automotive, Tesla bán được 38.965 chiếc tại Mỹ trong năm 2024. Sang năm 2025, doanh số giảm còn 20.237 chiếc, tương đương mức sụt giảm 48,1%.

Đà đi xuống tiếp tục kéo dài trong năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, lượng Cybertruck tiêu thụ tại Mỹ chỉ đạt 11.586 chiếc, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tesla Cybertruck đứng trước nguy cơ bị khai tử sau công bố của Elon Musk. Ảnh: Tesla

Bên cạnh sức mua suy yếu, Cybertruck còn gặp rào cản về giá bán và chất lượng. Tesla từng công bố giá khởi điểm 39.900 USD khi giới thiệu xe năm 2019, nhưng các phiên bản thương mại có giá cao hơn đáng kể. Mẫu bán tải này cũng nhiều lần bị triệu hồi tại Mỹ do các lỗi liên quan đến bàn đạp ga, chi tiết ngoại thất và cần gạt nước.

Việc dừng sản xuất Cybertruck phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của Tesla. Thay vì tiếp tục tập trung vào các dòng ô tô điện truyền thống, Elon Musk đang đặt cược lớn vào công nghệ tự lái, trí tuệ nhân tạo và robot.

Trong đó, Cybercab là một trong những dự án trọng tâm. Mẫu taxi điện này có hai chỗ ngồi, cửa cắt kéo và không được trang bị vô-lăng hay bàn đạp. Tesla giới thiệu xe lần đầu vào năm 2024, sau đó trình làng phiên bản sản xuất vào tháng 9/2026. Cùng tháng, hãng bắt đầu triển khai dịch vụ chở khách có thu phí ở quy mô hạn chế tại Austin, Texas.

Dù vậy, Tesla cho biết vẫn duy trì nguồn phụ tùng thay thế và dịch vụ hỗ trợ đối với những khách hàng đã sở hữu Cybertruck.

Bán tải điện Tesla Cybertruck chạy qua một ngã tư tại Mỹ. Ảnh: Car and Driver

Tại Việt Nam, Tesla Cybertruck từng thu hút sự chú ý khi một chiếc phiên bản Cyberbeast xuất hiện tại TP.HCM vào tháng 10/2024. Mẫu bán tải điện này sau đó tiếp tục được bắt gặp lưu thông trên đường phố với biển số Lào.

Đặc biệt, thông tin Cybertruck đứng trước nguy cơ bị khai tử xuất hiện không lâu sau khi Tesla có những bước chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam. Ngày 11/9/2026, hãng thành lập Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng, đăng ký các ngành nghề liên quan đến nhập khẩu, phân phối và bán lẻ ô tô.

Tuy nhiên, Tesla đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối xe chính hãng tại Việt Nam. Trong bối cảnh thương hiệu Mỹ đang chuẩn bị hiện diện rõ nét hơn, tương lai của Cybertruck lại trở nên bất định, khép lại triển vọng của mẫu bán tải điện từng được Elon Musk đặt nhiều kỳ vọng.