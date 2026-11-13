Royal Enfield Flying Flea S6 lộ diện: Vẻ ngoài hoài cổ, công nghệ khiến nhiều người bất ngờ

Flying Flea S6 là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược điện hóa của Royal Enfield. Không giới hạn vận hành trên đường phố, mẫu xe máy điện này có thể di chuyển trên các kiện vận hành khác nhau, từ đường lát đá cuội, đường ray xe điện, khu vực công trường cho đến những lối đi đất và đường không bằng phẳng.

Về thiết kế, Flying Flea C6 mang phong các scrambler với hệ thống phuộc Girder chế tạo từ nhôm đúc và lớp hoàn thiện màu vàng nổi bật. Cả hai bánh đều sử dụng vành căm kết hợp lốp gai địa hình, thay vì cấu hình thiên về đường phố trên C6. Chắn bùn trước được bố trí ở vị trí cao, trong khi yên xe có thiết kế dài và phẳng theo phong cách Enduro. Tay lái cũng được bổ sung bộ bảo vệ tay, giúp tăng vẻ ngoài đặc trưng của một mẫu scrambler hướng đến những cung đường hỗn hợp. Ở phía sau, xe sử dụng hệ thống truyền động bằng xích.

Bên cạnh đó, Flying Flea S6 còn được trang bị màn hình cảm ứng hình tròn tích hợp hệ điều hành độc quyền Fleaware.OS do Flying Flea phát triển. Hệ thống này cung cấp các tính năng hỗ trợ vận hành trong đô thị cùng nhiều chế độ lái khác nhau. Đặc biệt, Royal Enfield đã bổ sung chế độ Off-road dành riêng cho S6 nhằm tối ưu trải nghiệm khi di chuyển trên những bề mặt không bằng phẳng.

Một chi tiết thiết kế thú vị khác nằm ở khu vực bình xăng giả. Khi mở nắp, người dùng có thể tiếp cận một khoang chứa đồ nhỏ dành cho điện thoại thông minh. Đây là cách bố trí tận dụng không gian đặc trưng của xe điện, đồng thời tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Động cơ điện của Flying Flea S6 được giới thiệu với định hướng mô-men xoắn cao, kết hợp cùng bộ pin đặt trong thân xe. Tuy nhiên, Royal Enfield hiện chưa công bố các thông số kỹ thuật cụ thể về công suất, mô-men xoắn, dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay trọng lượng của mẫu xe mới.

Để tham khảo, Flying Flea C6 – mẫu xe nền tảng của S6 – được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 3,91 kWh, kết hợp động cơ điện có công suất tối đa 15,4 kW và mô-men xoắn cực đại 60 Nm. Theo công bố, C6 có phạm vi hoạt động 104 km theo tiêu chuẩn WMTC và tốc độ tối đa 115 km/h. Mẫu xe này hiện được phân phối tại châu Âu với giá 5.990 Euro. Hiện chưa rõ Flying Flea S6 có kế thừa toàn bộ hay chỉ một phần cấu hình kỹ thuật từ C6.

Theo kế hoạch, Flying Flea S6 sẽ chính thức được đưa ra thị trường vào mùa hè năm 2027. Tuy nhiên, giá bán và thời điểm phân phối tại từng thị trường vẫn chưa được công bố.