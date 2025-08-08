Mua SUV-C dưới 1 tỷ đồng, nên chọn Hyundai Tucson hay KIA Sportage?

Thị hiếu tiêu dùng xe bốn bánh của người Việt đang có sự dịch chuyển nhanh chóng, và định hình nên những phân khúc thị trường ấn tượng. Nếu trước đây các mẫu xe cỡ nhỏ, dòng sedan là lựa chọn của rất nhiều người, thì hiện nay các dòng xe SUV (thể thao đa dụng) lại trở nên hút khách hơn.

Các dòng xe SUV hạng C như Hyundai Tucson và KIA Sportage là những ấn phẩm nổi bật trên thị trường hiện nay. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, Hyundai Tucson đã cán mốc doanh số 3.832 chiếc, trở thành mẫu xe ăn khách bậc nhất của Hyundai ở Việt Nam. Hiện tại 2025 Hyundai Tucson có giá niêm yết dao động từ 730,7-945,5 triệu đồng.

Trong khi đó, so với Tucson, KIA Sportage có giá niêm yết cao hơn, dao động từ 819-999 triệu đồng. Thế nhưng, doanh số của KIA Sportage trong cùng khoảng thời gian nửa đầu năm 2025 chỉ đạt 1.042 chiếc. Tuy thua xa Tucson về doanh số, nhưng không có nghĩa rằng, Sportage không sánh cạnh về nhiều điểm khác, đến mức nhiều khi người hâm mộ cũng phân vân chưa biết chọn mua mẫu xe nào.

Về ngoại thất

Hyundai Tucson 2025 và KIA Sportage 2025 đều là những mẫu SUV hạng C thế hệ mới, mang thiết kế hiện đại và đậm chất thể thao, tuy nhiên mỗi mẫu xe lại thể hiện cá tính riêng qua ngôn ngữ thiết kế và các chi tiết tạo hình.

Hyundai Tucson giữ nguyên kích thước so với bản tiền nhiệm với độ dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, nhấn mạnh sự liền mạch và tinh chỉnh nhẹ nhàng với lưới tản nhiệt Parametric Hidden Light và hệ thống đèn pha LED Projector cải tiến. Trong khi đó, KIA Sportage lại nổi bật với ngôn ngữ “Opposites United” đầy táo bạo, mang đến diện mạo trẻ trung hơn với lưới tản nhiệt mũi hổ thuôn gọn và đèn LED định vị ôm trọn cụm pha. Xe có kích thước rộng và cao tương đương Tucson, nhưng lại dài hơn với kích thước là 4.660 mm.

Về phần thân, Hyundai Tucson tạo cảm giác năng động nhờ mui xe dài và phần nhô ra ngắn, còn KIA Sportage lại mềm mại và thân thiện hơn với dáng bầu bĩnh và các trụ sơn đen tăng hiệu ứng thị giác. Cả hai xe đều trang bị mâm 19 inch ở bản cao, nhưng Tucson linh hoạt hơn với tùy chọn từ 17–19 inch. Gương chiếu hậu của Sportage được đặt thấp xuống cửa xe giúp mở rộng tầm nhìn, trong khi Tucson vẫn trung thành với cách bố trí truyền thống nhưng tích hợp đầy đủ tính năng tiện nghi.

Đuôi xe của Hyundai Tucson được tinh chỉnh hiện đại hơn với đèn hậu LED và gạt mưa giấu dưới cánh gió, còn KIA Sportage lại thiên về sự tối giản với đường gân kết nối đèn hậu và cản sau thiết kế liền mạch. Cả hai mẫu xe đều hướng đến trải nghiệm tiện nghi, trong đó Tucson nổi bật với cốp điện thông minh và cửa sổ trời toàn cảnh trên bản cao cấp, tạo nên lợi thế nhẹ về mặt tiện ích sử dụng hàng ngày.

Về nội thất

Hyundai Tucson 2025 và KIA Sportage 2025 đều mang đến không gian nội thất hiện đại, tiện nghi và đậm chất công nghệ, nhưng mỗi mẫu xe lại có những điểm nhấn riêng để thu hút người dùng. Ở góc độ nội thất, về tổng thể, Tucson nghiêng về sự tinh tế và công nghệ bản địa hóa, trong khi Sportage mang phong cách cá tính và thể thao hơn.

Cụ thể, Hyundai Tucson tạo ấn tượng với cụm màn hình cong liền khối gồm hai màn hình 12,3 inch, thiết kế liền mạch, tối giản và tinh tế, trong khi Sportage nổi bật nhờ màn hình đôi tràn viền đặt nổi trên táp-lô, tạo cảm giác sang trọng và đậm chất tương lai.

Về vô-lăng, Tucson sử dụng thiết kế 3 chấu mới, bỏ logo truyền thống tương tự Ioniq 5, còn Sportage dùng vô-lăng D-Cut thể thao bọc da, tích hợp đầy đủ phím chức năng. Cả hai mẫu xe đều sở hữu cần số dạng xoay ở bản cao, nhưng Tucson đặt sau vô-lăng còn Sportage tích hợp cùng cụm điều hòa cảm ứng hiện đại.

Trang bị ghế ngồi trên hai xe tương đương nhau với chất liệu da, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi và làm mát ở bản cao cấp. Không gian hàng ghế sau của cả hai đều rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2.755 mm, có cửa gió riêng và bệ tỳ tay trung tâm. Hệ thống giải trí đều sử dụng màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, nhưng Tucson đi kèm dàn âm thanh Bose, còn Sportage dùng loa Harman Kardon trên các bản cao cấp.

Về tiện nghi, cả hai đều có cửa sổ trời toàn cảnh, gương chống chói tự động, phanh tay điện tử và điều hòa 2 vùng. Tuy nhiên, Tucson có lợi thế với hệ thống đèn LED nội thất 64 màu tùy chỉnh và bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với khả năng hoạt động ngoại tuyến (offline). 2025 KIA Sportage bản quốc tế có bản đồ offline nhưng bản dành cho thị trường Việt Nam thì chưa thấy nhắc tới tính năng này.

Về động cơ và tính năng an toàn

Hyundai Tucson 2025 và KIA Sportage 2025 đều được phân phối tại Việt Nam với 3 tùy chọn động cơ, hướng đến khả năng vận hành đa dạng và an toàn cao.

Hyundai Tucson nổi bật với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC và tùy chọn động cơ Smartstream hiện đại, trong đó bản 1.6L Turbo (180 mã lực) có thêm khóa visai trung tâm tăng khả năng bám đường địa hình. Trong khi đó, Sportage có cấu hình tương tự với động cơ tăng áp 1.6L (178 mã lực) đi kèm dẫn động 4 bánh, tuy nhiên hai bản động cơ còn lại (xăng 2.0L và dầu 2.0L) chỉ dùng dẫn động cầu trước.

Về an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị đầy đủ các tính năng như camera 360 độ, ga hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, giữ làn và phanh khẩn cấp. Tuy nhiên, Tucson nhỉnh hơn với hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense và lần đầu tiên trong phân khúc có tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA có thể tự động phanh trong tình huống khẩn cấp.

Có thể nói, Hyundai Tucson thiên về khả năng vận hành địa hình và công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao. Trong khi, KIA Sportage tập trung vào hiệu năng linh hoạt và trải nghiệm an toàn toàn diện cho người dùng phổ thông.

Đánh giá chung

KIA Sportage phù hợp với khách hàng yêu thích thiết kế thể thao, nội thất cao cấp và đa dạng tùy chọn cá nhân hóa. Hyundai Tucson lại nổi bật với sự cân bằng giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và giá trị sử dụng cao. Cả hai đều là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng C, tùy theo nhu cầu và gu thẩm mỹ của từng người dùng.