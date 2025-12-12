Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp chạy thử trên đường phố

Hình ảnh rò rỉ Hyundai Santa Fe facelift hé lộ ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" mềm mại hơn. Cụ thể, những hình ảnh chạy thử nghiệm thực tế cùng các bản dựng đồ họa từ Hàn Quốc vừa rò rỉ mới đây đã mang đến cái nhìn rõ nét hơn về bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Hyundai Santa Fe.

Có thể lần cập nhật sắp tới hứa hẹn sẽ là một trong những cú chuyển mình mạnh mẽ nhất của dòng SUV này, nhằm khắc phục những tranh cãi về ngoại hình trên phiên bản hiện hành. Nguyên mẫu chạy thử nghiệm mới nhất xuất hiện vào ban đêm đã hé lộ việc Hyundai đang áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mang tên "Art of Steel". Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe, nơi các chi tiết được tinh chỉnh lại để trở nên thanh thoát hơn. Cụm đèn pha trước được thiết kế mảnh hơn, trong khi dải đèn LED định vị ban ngày được đẩy sang hai bên thay vì tập trung vào trung tâm.

Lưới tản nhiệt cũng là khu vực được làm mới triệt để. Kiểu dáng lưới tản nhiệt gợi nhớ đến các mẫu xe Land Rover trên phiên bản hiện tại đã được thay thế bằng thiết kế bốn thanh ngang tinh gọn. Thân xe được tạo hình phẳng và kéo dài theo phương ngang, mang lại cảm giác rộng rãi và trường xe hơn, giảm bớt sự góc cạnh có phần thô cứng trước đây.

Ở phía sau, khu vực đuôi xe - nơi nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất - cũng được cải tiến mạnh mẽ. Cụm đèn hậu dự kiến sẽ chuyển sang dạng dọc, được nối liền mạch bằng một thanh đèn phanh chạy ngang hiện đại. Vị trí gắn biển số cũng được các kỹ sư tính toán lại để tạo nên sự cân đối tổng thể. Nhìn chung, Hyundai Santa Fe facelift được dự đoán sẽ mang dáng vẻ mềm mại, hài hòa hơn hẳn so với phong cách vuông vức, hình hộp của phiên bản đang bán trên thị trường.

Bên cạnh cuộc cách mạng về thiết kế, Hyundai cũng xác nhận một thay đổi mang tính chiến lược về mặt kỹ thuật vận hành. Theo các nguồn tin uy tín, các phiên bản Santa Fe sử dụng động cơ 2.5L tăng áp sẽ chính thức loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT). Thay vào đó, hãng xe Hàn Quốc sẽ quay trở lại sử dụng hộp số tự động biến mô thủy lực truyền thống.

Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn, đặc biệt là khi di chuyển trong đô thị đông đúc, khắc phục nhược điểm giật cục ở dải tốc độ thấp của hộp số DCT. Đối với phiên bản Hybrid, cấu hình động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp kết hợp với hộp số tự động 6 cấp vẫn sẽ được giữ nguyên, đảm bảo sự ổn định và tiết kiệm nhiên liệu đã được kiểm chứng.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Việc mạnh tay thay đổi thiết kế và tối ưu hóa phần cứng cho thấy quyết tâm của Hyundai trong việc giúp dòng xe này lấy lại vị thế dẫn đầu trong nhóm SUV gia đình, vốn đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ.

Tại thị trường Việt Nam, Santa Fe hiện đang được Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối. Đơn vị này cũng vừa giới thiệu thêm phiên bản Santa Fe Hybrid, bổ sung lựa chọn xe xanh thân thiện môi trường cho người tiêu dùng trong nước.

Động thái này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút cho dòng xe chiến lược của hãng. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2025, mẫu SUV Hàn Quốc này đã bàn giao đến tay khách hàng 2.179 chiếc, tạm thời xếp thứ 3 trong phân khúc SUV hạng D đầy sôi động tại Việt Nam.