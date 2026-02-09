Hyundai SantaFe ưu đãi cao kỷ lục lên tới 220 triệu đồng

Đáng chú ý, mẫu MPV 7 chỗ dành cho gia đình Hyundai Stargazer cũng được hỗ trợ tới 96 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu sedan hạng B Accent nhận ưu đãi 64 triệu đồng, trong khi các dòng SUV khác như Palisade, Tucson và Creta đều có mức giảm giá hấp dẫn. Đặc biệt, mẫu SUV Hyundai Santa Fe nhận mức ưu đãi cao nhất lên đến 220 triệu đồng.

Hyundai mở màn năm 2026 bằng loạt ưu đãi "khủng", trong đó SantaFe giảm kỷ lục 220 triệu đồng. Khám phá ngay bảng giá mới và cuộc đua doanh số gay cấn giữa Creta và Tucson tại Việt Nam. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 1/2026 chứng kiến những điều chỉnh mới từ phía các nhà phân phối.

Mẫu xe Hyundai SantaFe giảm kỷ lục 220 triệu đồng.

Theo ghi nhận, Hyundai Việt Nam vừa có chính sách mới cho từng dòng sản phẩm cụ thể thay vì thay đổi đồng loạt, nhằm phù hợp với kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn đầu năm. Trong tháng 2/2026, phần lớn các mẫu xe duy trì mức ưu đãi tương đương giai đoạn cuối năm trước. Cụ thể, Hyundai Creta tiếp tục nhận hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng, Tucson giữ mức 58 triệu đồng và Accent là 64 triệu đồng.

Tuy nhiên, ở phân khúc xe cỡ lớn, mức điều chỉnh có phần mạnh tay hơn. Hyundai Santa Fe ghi nhận mức hỗ trợ nâng từ 180 triệu lên 220 triệu đồng. Riêng dòng Palisade vẫn giữ nguyên mức ưu đãi 200 triệu đồng. Tại một số đại lý khu vực phía Bắc, mức giảm thực tế có thể cao hơn tùy thuộc vào đời xe (VIN) và lượng tồn kho thực tế của từng đơn vị.

Dòng Palisade vẫn giữ nguyên mức ưu đãi 200 triệu đồng.

Hyundai Creta tiếp tục nhận hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng.

Các chính sách hỗ trợ trong tháng đầu năm 2026 chủ yếu áp dụng cho các dòng xe có năm sản xuất 2025. Đáng chú ý, bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, một số dòng xe như SantaFe, Accent, Stargazer và Grand i10 được áp dụng chế độ bảo hành mở rộng.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng thời gian bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đây là một phần trong kế hoạch duy trì sức cạnh tranh của hãng khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm tập trung.

Mẫu xe sedan Hyundai Accent có mức giảm tiền mặt lên đến 64 triệu đồng.

Việc điều chỉnh cục bộ mức ưu đãi thay vì áp dụng diện rộng cho thấy sự thận trọng của nhà phân phối trước diễn biến mới của thị trường. Đầu năm thường là thời điểm người mua xe cân nhắc kỹ về giá trị sử dụng lâu dài và chính sách hậu mãi thay vì chỉ quan tâm đến giá bán.

Do đó, các điều chỉnh giảm giá sâu cho dòng xe cao cấp (như SantaFe) hay kéo dài thời hạn bảo hành cho xe phổ thông được xem là giải pháp để cân bằng lượng hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.