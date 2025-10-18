Vì sao Hyundai Santa Fe máy dầu cũ vẫn được “săn đón”?

Tại Việt Nam, bên cạnh những lo ngại về độ bền, xe Hàn Quốc thường bị nghi ngờ về khả năng giữ giá. So với các dòng xe Nhật Bản hay châu Âu cùng phân khúc, ô tô đã qua sử dụng từ Hàn Quốc thường có giá bán thấp hơn.

Hyundai Santa Fe máy dầu cũ sau 10 năm vẫn gần 600 triệu đồng.

Mặc dù vậy, Hyundai Santa Fe máy dầu lại là một trường hợp ngoại lệ. Sau khoảng 10 năm có mặt trên thị trường, những chiếc Hyundai Santa Fe sử dụng động cơ dầu hiện đang được rao bán với giá từ 500 đến 600 triệu đồng.

Theo khảo sát, các mẫu Santa Fe cũ máy dầu hiện có thanh khoản tốt, đặc biệt là những phiên bản sản xuất trong 5 năm gần đây, với giá rao bán từ 1 đến 1,2 tỷ đồng, thậm chí cao hơn cả những phiên bản mới sử dụng động cơ xăng.

Các mẫu Santa Fe máy dầu đời sâu hơn cũng cho thấy khả năng giữ giá ấn tượng. Chẳng hạn, phiên bản Santa Fe 2015 máy dầu Đặc biệt hiện được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với mức giá từ 500 đến 600 triệu đồng, cao hơn cả mẫu Honda CR-V cũ cùng năm sản xuất, vốn được biết đến với khả năng giữ giá tốt (dao động từ 450 đến 550 triệu đồng).

Chiếc xe khiến người dùng đổi cách nhìn về xe Hàn.

Điều gì khiến Hyundai Santa Fe máy dầu cũ lại được ưa chuộng?

Theo nhân viên tại một cửa hàng ô tô cũ ở TP. HCM, lý do chính là dòng xe này có nhiều ưu điểm về vận hành. Phiên bản Hyundai Santa Fe 2015 trang bị động cơ diesel 2.2 CRD-i với công suất cực đại 195 mã lực và mô-men xoắn 436 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Nhiều người dùng cho biết, tiếng nổ máy trên Santa Fe êm hơn so với nhiều xe khác cùng loại, đồng thời động cơ cũng ổn định và tiết kiệm nhiên liệu (chỉ khoảng 6 lít dầu/100 km đường hỗn hợp).

Khi so sánh với các mẫu xe mới cùng tầm giá (chủ yếu là SUV hạng B), Santa Fe 2015 vượt trội về công suất, lực kéo và độ chắc chắn của khung gầm, mang lại cảm giác tự tin khi di chuyển đường dài hoặc trên cao tốc. Dù đã lăn bánh khoảng 10 năm, kiểu dáng và trang bị của Santa Fe vẫn được đánh giá là “khá ổn”.

Phiên bản máy dầu Đặc biệt còn sở hữu nhiều tiện ích và công nghệ mà không ít mẫu xe SUV đời mới cùng tầm giá hiện nay chưa có, như cụm đèn trước tích hợp rửa đèn, cảm biến bật/tắt đèn tự động, gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế da chỉnh điện.

Santa Fe máy dầu là lựa chọn “không có đối thủ” trong tầm giá dưới 600 triệu đồng?

Không gian nội thất rộng rãi với 7 chỗ ngồi (kiểu 5+2) cũng là một điểm cộng lớn cho mẫu xe này, phù hợp cho gia đình cần chở thêm người. Trong tầm giá dưới 600 triệu đồng, khách hàng hiện không có nhiều lựa chọn tương tự.

Tuy nhiên, các chuyên gia ô tô cũng cảnh báo rằng việc mua ô tô cũ tiềm ẩn một số rủi ro. Hầu hết xe đã sử dụng khoảng 10 năm thường có quãng đường di chuyển cao, lên đến hơn 100.000 km, dẫn đến nhiều bộ phận như động cơ, bộ tăng áp, hệ thống treo, phanh và cao su chân máy có thể bị hao mòn. Do đó, người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng, bảo dưỡng và chuẩn bị ngân sách cho việc sửa chữa, bảo trì sau khi mua xe.