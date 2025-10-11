Hyundai Santa Fe Facelift 2027 lộ nội thất khác xa bản hiện tại

Những hình ảnh rò rỉ từ kênh ShortsCar vừa qua đã mang đến cái nhìn đầu tiên về nội thất Hyundai Santa Fe Facelift 2027, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5 (mã MX5). Mẫu SUV này dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, đánh dấu một cuộc “tái thiết” quan trọng của Hyundai sau giai đoạn doanh số chưa đạt kỳ vọng.

Nội thất Hyundai Santa Fe Facelift 2027. Ảnh: Shorts Car

Theo nguồn tin ban đầu, khoang cabin của Santa Fe 2027 được thiết kế theo phong cách tối giản kết hợp công nghệ cao. Bảng táp-lô được xử lý liền khối, với cửa gió điều hòa kéo dài theo phương ngang, tạo cảm giác rộng rãi và hiện đại. Các chi tiết trang trí bằng kim loại mờ hoặc sơn giả nhôm giúp tăng tính sang trọng, trong khi ghế da với đường chỉ nổi bật mang lại vẻ thể thao và cao cấp hơn.

Dù cụm điều khiển trung tâm vẫn được che chắn cẩn thận, giới chuyên môn dự đoán Santa Fe facelift sẽ trang bị màn hình cong đôi PLEOS – kết hợp giữa cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, tương tự bố cục trên Tucson hoặc Palisade mới. Triết lý thiết kế “digital minimalist” mà Hyundai đang theo đuổi thể hiện rõ qua việc giảm đáng kể số lượng nút bấm vật lý, thay vào đó là giao diện điều khiển cảm ứng trực quan hơn.

Nội thất Hyundai Santa Fe Facelift 2027. Ảnh: Shorts Car

Không chỉ nội thất, ngoại thất của Santa Fe 2027 cũng hứa hẹn có màn “lột xác” mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong lịch sử dòng xe này. Dựa trên các bản dựng và hình ảnh thử nghiệm, Hyundai sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” mới, lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu NEXO thế hệ kế tiếp.

Phần thân xe trở nên mượt mà hơn với các đường gân ngang giúp nhấn mạnh chiều rộng thay vì khối hình vuông vức trước đây. Đuôi xe được làm mới với dải đèn hậu LED nối liền, đèn phanh toàn chiều ngang và vị trí biển số được hạ thấp, tạo cảm giác hiện đại, tinh tế. Một số chi tiết như ốp gầm sơn mờ hay nẹp đen bóng góp phần cân bằng giữa tính sang trọng và vẻ cứng cáp của SUV.

Nhờ những thay đổi này, Santa Fe mới mang dáng vẻ khí động học hơn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và đô thị, đồng thời tiệm cận phong cách của Tucson và Palisade – hai mẫu SUV đầu bảng trong đội hình của Hyundai.

Bản dựng Hyundai Santa Fe Facelift 2027. Ảnh: Hearler TV

Bên cạnh cải tiến về thẩm mỹ, Hyundai cũng xác nhận nâng cấp kỹ thuật quan trọng trên Santa Fe 2027: hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) ở các bản dùng động cơ 2.5L tăng áp sẽ được thay thế bằng hộp số tự động biến mô. Động thái này nhằm khắc phục hiện tượng giật, sang số kém mượt ở dải tốc độ thấp – vấn đề từng khiến người dùng phàn nàn trong nhiều năm qua.

Cấu hình hộp số mới cũng sẽ được áp dụng trên mẫu bán tải Santa Cruz dùng chung nền tảng. Trong khi đó, bản hybrid vẫn giữ lại động cơ 1.6L tăng áp kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Bản dựng Hyundai Santa Fe Facelift 2027. Ảnh: KKS Studio

Với thiết kế mềm mại hơn, nội thất tinh giản và hộp số mới, Hyundai Santa Fe Facelift 2027 được kỳ vọng sẽ lấy lại sức hút trong phân khúc SUV hạng trung – nơi cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Nếu ra mắt đúng kế hoạch vào cuối năm 2026, Santa Fe mới sẽ trở thành đại diện cho hướng đi thiết kế và trải nghiệm lái mới của Hyundai trong giai đoạn tới.