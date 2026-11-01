Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

Nhiều gia đình hiện vẫn còn những chiếc xe máy cũ đã sử dụng hàng chục năm, hư hỏng nặng, không thể sửa chữa hoặc bị “lãng quên”. Không ít người lựa chọn bán xe cho các cơ sở thu mua đồng nát, tháo dỡ lấy phụ tùng mà không quan tâm đến giấy đăng ký và biển số.

Tuy nhiên, việc bán xe máy cũ cho cơ sở phế liệu không đồng nghĩa với việc phương tiện đã được xóa khỏi hệ thống quản lý. Người đứng tên đăng ký vẫn có trách nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi theo quy định.

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, xe cơ giới hư hỏng không sử dụng được hoặc bị thải bỏ thuộc diện phải thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày xe thuộc trường hợp phải thu hồi, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, đồng thời nộp lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số theo quy định.

Việc bán xe máy cũ cho cơ sở phế liệu không đồng nghĩa với việc phương tiện đã được xóa khỏi hệ thống quản lý. (Ảnh minh họa: KT)

Không thu hồi đăng ký, biển số xe có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Theo điểm d khoản 8 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe mô tô, xe gắn máy không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 4–6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8–12 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài việc bị xử phạt, chủ xe còn phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng xe đã bán đồng nát, tháo dỡ thành phế liệu hoặc không còn lưu thông thì không cần làm thủ tục. Nhưng trên thực tế, nếu thông tin phương tiện vẫn tồn tại trên hệ thống đăng ký, người đứng tên có thể gặp rắc rối khi biển số hoặc giấy tờ xe bị sử dụng trái phép.

Trường hợp phát sinh vi phạm liên quan đến phương tiện mang biển số chưa được thu hồi, chủ xe có thể phải phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.

Theo điểm d khoản 8 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe mô tô, xe gắn máy không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 4–6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8–12 triệu đồng đối với tổ chức. (Ảnh minh họa)

Xe đã bán đồng nát, mất giấy tờ phải làm thế nào?

Trường hợp xe đã bán phế liệu từ lâu, giấy đăng ký đã bị mất hoặc không còn biển số, chủ xe cần khai báo rõ tình trạng thực tế của phương tiện và lý do không còn giấy tờ, biển số. Với xe đã tháo hoàn toàn, cần khai báo trung thực tình trạng phương tiện để cơ quan đăng ký kiểm tra, đối chiếu và hướng dẫn xử lý.

Đối với xe máy hư hỏng, không còn sử dụng nhưng vẫn giữ được giấy đăng ký và biển số, chủ xe có thể thực hiện thủ tục thu hồi trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc đến cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn.

Hồ sơ cần có giấy khai thu hồi, giấy tờ của chủ xe và giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định. Nếu có giấy giao nhận, thanh lý hoặc bán xe cho cơ sở thu mua phế liệu, người dân nên lưu giữ để phục vụ việc xác minh khi cần thiết.

Trường hợp xe đã bán phế liệu từ lâu, giấy đăng ký đã bị mất hoặc không còn biển số, chủ xe cần khai báo rõ tình trạng thực tế của phương tiện và lý do không còn giấy tờ, biển số. (Ảnh minh họa)

Với những chiếc xe đã bán từ nhiều năm trước, bị tháo dỡ hoàn toàn hoặc thất lạc giấy đăng ký, biển số, chủ xe vẫn phải khai báo tình trạng thực tế của phương tiện.

Trường hợp mất giấy tờ hoặc biển số, người làm thủ tục cần nêu rõ lý do trong giấy khai thu hồi. Cơ quan đăng ký xe sẽ kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi xác minh đủ điều kiện thu hồi, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trường hợp thực hiện trực tuyến toàn trình được giải quyết trong không quá 8 giờ làm việc kể từ khi cơ quan đăng ký xe tiếp nhận. Với hồ sơ thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến một phần, thời gian giải quyết không quá 2 ngày làm việc.

Người dân cũng cần cung cấp trung thực các thông tin liên quan đến phương tiện, thời điểm bán hoặc thải bỏ để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ.

Việc hoàn tất thủ tục thu hồi không chỉ giúp cơ quan chức năng cập nhật chính xác dữ liệu quản lý phương tiện mà còn hạn chế những rủi ro pháp lý đối với người đứng tên đăng ký.

Vì vậy, trước khi bán hoặc thải bỏ một chiếc xe máy cũ, chủ xe cần kiểm tra giấy tờ, biển số và thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi, thay vì chỉ giao xe cho cơ sở thu mua phế liệu.