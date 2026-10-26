Hyundai Santa Fe 2027 tiếp tục lộ diện, sắp có bản EREV với tầm hoạt động hơn 900km

Đáng chú ý, Hyundai Santa Fe facelift đã được gỡ bỏ một phần lớp ngụy trang, để lộ rõ hơn những thay đổi so với phiên bản hiện hành. Ở đầu xe, mẫu SUV có thể từ bỏ họa tiết đèn định vị ban ngày hình chữ H đặc trưng để chuyển sang cụm đèn LED thiết kế mới, với đèn bố trí dọc ở hai góc và cụm chiếu sáng chính nằm ngang. Lưới tản nhiệt và cản trước cũng có thể được tinh chỉnh, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn giữ nét vuông vức của thế hệ hiện tại.

Phía sau xe cũng có những điều chỉnh đáng kể. Hyundai được cho là sẽ loại bỏ cách bố trí đèn hậu đặt thấp vốn gây nhiều tranh cãi, thay bằng cụm đèn LED mảnh bố trí dọc ở hai bên. Vị trí biển số cũng có thể được điều chỉnh nhằm tạo tổng thể cân đối hơn. Những thay đổi này hứa hẹn giúp Santa Fe có diện mạo hài hòa hơn, khắc phục một số điểm gây tranh luận trên phiên bản hiện hành.

Không chỉ làm mới ngoại hình, Hyundai Santa Fe facelift còn có khả năng được nâng cấp hệ truyền động. Theo các nguồn tin chưa được hãng xác nhận, phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L có thể chuyển từ hộp số ly hợp kép 8 cấp sang hộp số tự động 8 cấp dùng bộ biến mô, hướng đến khả năng vận hành mượt mà hơn trong điều kiện giao thông đô thị.

Đáng chú ý hơn, Santa Fe thế hệ nâng cấp có thể được bổ sung cấu hình EREV, sử dụng mô-tơ điện dẫn động bánh xe và động cơ xăng làm nhiệm vụ phát điện. Phạm vi hoạt động kết hợp của phiên bản này được đồn đoán vượt 900 km, tuy nhiên thông tin vẫn chưa được Hyundai xác nhận chính thức.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt trong giai đoạn cuối năm 2026 đến nửa đầu năm 2027, tùy thị trường. Hiện hãng chưa công bố thông tin chính thức về trang bị, giá bán cũng như kế hoạch phân phối phiên bản nâng cấp tại Việt Nam.